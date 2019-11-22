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Бойцы Ливийской национальной армии захватили турецкую бронемашину
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 Бойцы Ливийской национальной армии захватили турецкую бронемашину

Бойцы Ливийской национальной армии захватили турецкую бронемашину
5:08   22 Ноября 2019
Весь мир

Бойцы Ливийской национальной армии захватили турецкую бронемашину

Бойцы Ливийской национальной армии захватили турецкую бронемашину

Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) захвитили турецкую бронированную машину. Об этом сообщают военные источники в Twitter.

В ночь на пятницу стало известно, что 106 батальон ЛНА захватил на территории Ливии турецкую бронемашину. В подтверждение военные опубликовали видеозапись.

Многие общественные деятели неоднократно заявляли о том, что Анкара нарушает оружейное эмбарго ООН, поставляя так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, связанному с террористами, современную военную технику и военных инструкторов. О неоднократном нарушении Турцией резолюции СБ ООН неоднократно сообщали СМИ.

Ранее стало известно, что Турция на гражданском судне поставила в Мисурату, захваченную боевиками из ПНС Ливии, бронированные боевые машины. Об этом сообщал пресс-секретарь командования ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари. По его словам, Анкара нарушила этим не только оружейное эмбарго, но и международное гуманитарное право, запрещающее отправку военную техники с помощью гражданских судов и самолетов.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году, в Ливии начался затяжной кризис, который спровоцировал рост активности исламистских группировок в стране. Сейчас Триполи, столица страны, находится под контролем так называемого Правительства национального согласия. Созданная искуственно структура связана с рядом вооруженных группировок, в состав которых входят террористы из «Аль-Каиды», «Братьев-мусульман» и ИГ (террористические группировки, запрещены российским судом).

Весной этого года ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала новый этап антитеррористической операции «Аль-Карама», целью которой является освобождение Триполи от боевиков ПНС.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия #лна #пнс

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