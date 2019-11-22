Бойцы Ливийской национальной армии захватили турецкую бронемашину

Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) захвитили турецкую бронированную машину. Об этом сообщают военные источники в Twitter.

В ночь на пятницу стало известно, что 106 батальон ЛНА захватил на территории Ливии турецкую бронемашину. В подтверждение военные опубликовали видеозапись.

المدرعات التركية لميس غنائم في قبضة اللواء 106 مجحفل pic.twitter.com/vJoJlcUi1p — غصة الخوارج (@LiBya_73) November 21, 2019

Многие общественные деятели неоднократно заявляли о том, что Анкара нарушает оружейное эмбарго ООН, поставляя так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, связанному с террористами, современную военную технику и военных инструкторов. О неоднократном нарушении Турцией резолюции СБ ООН неоднократно сообщали СМИ.

Ранее стало известно, что Турция на гражданском судне поставила в Мисурату, захваченную боевиками из ПНС Ливии, бронированные боевые машины. Об этом сообщал пресс-секретарь командования ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари. По его словам, Анкара нарушила этим не только оружейное эмбарго, но и международное гуманитарное право, запрещающее отправку военную техники с помощью гражданских судов и самолетов.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году, в Ливии начался затяжной кризис, который спровоцировал рост активности исламистских группировок в стране. Сейчас Триполи, столица страны, находится под контролем так называемого Правительства национального согласия. Созданная искуственно структура связана с рядом вооруженных группировок, в состав которых входят террористы из «Аль-Каиды», «Братьев-мусульман» и ИГ (террористические группировки, запрещены российским судом).

Весной этого года ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала новый этап антитеррористической операции «Аль-Карама», целью которой является освобождение Триполи от боевиков ПНС.