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СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

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4:33   22 Ноября 2019
Сирия

Российский сенатор отметил комичность требований Украины по «Северному потоку-2»

Российский сенатор отметил комичность требований Украины по «Северному потоку-2»

Попытка Киева оспорить решение Копенгагена разрешить в своих водах строительство «Северного потока-2» выглядит комично. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Парламентарий выразил недоумение тому, что на Украине хотят осуждать Данию за ее решения. Он отметил, что Киев ради возвращения российского газа в свою газотранспортную систему постоянно пытается каким-либо образом саботировать другие маршруты.

Сенатор подчеркнул, что Украина сразу же отвергает любые предложения России по сохранению транспортировки газа.

Джабаров уверен, что каких-либо последствий данное решение иметь не может.  По его словам, Дания не обратит на него внмания и не один суд не станет рассматривать такие апелляции.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Киев изучает возможность подать апелляцию на решение Дании относительно «Северного потока —2», задействовав «экологический аспект».

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Автор: Олег Королев
#украина #северный поток-2

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