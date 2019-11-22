Россия нуждается в сотнях мусоросжигательных заводов, заявил Иванов

России требуются сотни мусоросжигательных заводов, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

В интервью РИА «Новости» он сообщил, что страна нуждается в сотнях мусоросжигательных заводах, каждый из которых производит либо электроэнергию, либо тепло.

При этом Иванов отметил, что для работы таких заводов нужны государственные субсидии, поскольку создаваемое ими электричество получается дороже, чем у обычных теплоэлектростанций.

Спецпредставитель президента отметил, что во всем мире государство дотирует производство тепла или электричества на мусоросжигательных заводах. По его словам, это нужно для того, чтобы «не заказывать мусор в землю», а использовать его в качестве возобновляемого источника энергии.

Ранее зампред правительства РФ Алексей Гордеев сообщал о планах по строительству 25 заводов.