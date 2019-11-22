Либеральные СМИ замалчивают зверства террористов ИГ* в Сирии, заявил депутат

Статьи оппозиционных изданий про Сирию появляются только при должной оплате со стороны западных инвесторов. Об этом заявил «ПолитЭксперту» депутат Александр Шерин.

Эксперт рассказал, что негативное отношение к либеральной прессе у него появилось после чеченской кампании, когда журналисты освещали ее только в нужном им русле. По его словам, они всячески хаяли российских солдат и офицеров, и всегда поддерживали боевиков.

Шерин отметил, что когда видит якобы «объективные» статьи, то складывается впечатление, будто бы либеральные журналисты считают, что если они начнут критиковать США и других конкурентов РФ, они станут «не совсем объективными».

По его словам, дело не только в объективности. Депутат отмечает, что расследования появляются тогда, когда у так называемых оппозиционных журналистов заканчиваются деньги.

«Это абсолютно пропагандистская машина, которая получает определенные заказы и деньги. Она четко заточена на то, чтобы вести определенную информационную войну», — заключил Шерин.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.