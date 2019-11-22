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СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

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2:56   22 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы возле участков разведения в Золотом, заявил постпред РФ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала обстрелы в пятикилометровой зоне около участков разведения сил в Золотом и Петровском. Об этом сообщит поспред РФ при организации Александр Лукашевич.

По его словам, несмотря на продвижения в вопросе разведения средств и сил в населенных пунктах Золотой и Петровский, СММ зафиксировало обстрелы в пятикилометровой зоне около этих участков.

Лукашевич сообщил, что наиболее сложная ситуация наблюдается у Золотого, где ранее вооруженные украинские националисты пытались помешать отводу сил и средств украинских вооруженных сил. Так, за последнюю неделю около данного населенного пункта было выявлено 229 нарушений, связанных с использованием стрелкового и других видов вооружений.

Также он отметил, что для дальнейшего снижения напряженности возле Золотого и Петровского необходимо вовремя закончить полную демилитаризацию участков разведения, а также начать работу по согласованию новых участков.

Постпред РФ при ОБСЕ отмечает, что от Киева требуются политическая воля и решимость, чтобы в итоге разведение сил стало возможным вдоль всей линии соприкосновения.

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Автор: Олег Королев
#донбасс #украина

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