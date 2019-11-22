Курдские боевики своей недоговороспособностью провоцируют Турцию продолжить военную операцию

Курдские боевики, демонстрируя свою полную недоговороспособность, фактически сами вынуждают Турцию возобновить военную операцию. Об этом рассказал ФАН публицист и востоковед Андрей Онтиков.

Эксперт отметил, что курдские Отряды народной самообороны (YPG) должны полностью выполнять свои обязательства в рамках российско-турецких сочинских соглашений - то есть, целиком завершать отвод своих бандформирований из зоны безопасности. Однако этого они до сих пор не сделали.

Онтиков отметил, что накануне боевики атаковали российские бронемашины. При это он он выразил уверенность, что российское военное командование дало им ясно понять, что так делать нельзя - в частности, об этом этом свидетельствуют извинения со стороны YPG.

По его словам, основными препятствиями на пути к миру в регионе являются не только курдские боевики, но и США, которые возвращают свои войска в районы к востоку от Евфрата. Он отметил, что были также сообщения об обратной переброске американских военных частей и об их совместных с YPG патрулях.

«Между тем как только увеличивается присутствие Вашингтона, усиливается курдская активность. Когда последние чувствуют поддержку Штатов, в них всегда с новой силой просыпается дух авантюризма и они ведут себя еще более нагло», — отметил востоковед.

По этой причине сейчас главной задачей должна стать полная нормализация ситуации в Сирии, считает Онтиков. По его словам, в дальнейшем нужно будет начать проводить последовательную политику по возвращению всех остальных территорий за Евфратом в ведение законного правительства Сирии.