Пушков прокомментировал апелляцию Украины на решение Дании по «Северному потоку-2»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможную апелляцию Украины на решение Дании по «Северному потоку-2».

Ранее украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что в Киеве говорят о возможности подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку-2». По его словам, при оспаривании решения Украина может воспользоваться экологической стороной вопроса.

Сенатор на своей странице в Twitter написал, что намерение Украины подать апелляцию на решение Дании выглядит как «арьергардный бой» - атака для последующего отступления. По его мнению, в Киеве это осознают.

Член Совфеда отметил, что украинской стороне стоит думать не о срыве почти завершенного строительства, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт они больше потеряют, чем приобретут.

Дания последней из участников проекта выдала разрешение на строительство участка газопровода на своем шельфе.