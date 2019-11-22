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 Пушков прокомментировал апелляцию Украины на решение Дании по «Северному потоку-2»

Пушков прокомментировал апелляцию Украины на решение Дании по «Северному потоку-2»
2:13   22 Ноября 2019
Весь мир

Пушков прокомментировал апелляцию Украины на решение Дании по «Северному потоку-2»

Пушков прокомментировал апелляцию Украины на решение Дании по «Северному потоку-2»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможную апелляцию Украины на решение Дании по «Северному потоку-2».

Ранее украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что в Киеве говорят о возможности подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку-2». По его словам, при оспаривании решения Украина может воспользоваться экологической стороной вопроса.

Сенатор на своей странице в Twitter написал, что намерение Украины подать апелляцию на решение Дании выглядит как «арьергардный бой» - атака для последующего отступления. По его мнению, в Киеве это осознают.

Член Совфеда отметил, что украинской стороне стоит думать не о срыве почти завершенного строительства, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт они больше потеряют, чем приобретут.

Дания последней из участников проекта выдала разрешение на строительство участка газопровода на своем шельфе.

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Автор: Олег Королев
#украина #северный поток-2

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