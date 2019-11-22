США «работают» с Египтом, чтобы Каир отказался от закупок Су-35

США договариваются с Египтом по поводу недопущения Каиром российских самолетов Су-35. Об этом заявил в четверг высокопоставленный представитель Госепартамента.

По его словам, ранее Египет четко заявлял о своих потребностях в сфере самообороны. Представитель ведомства отметил, что США работают с Египтом, чтобы «ответить на их потребности».

Отмечается, что если Каир приобретет такую «важную российскую платформу», как Су-35, то это поставит безопасность региона «на второй план».

В Госдепе отметили, что США и Египет еще не «примирили» позиции, но Каир понимает риски. Согласно утверждению чиновника Госдепа, неназванные третьи страны также отговаривают Каир.

Ранее газета WSJ сообщила, что Пентагон и Госдеп в повсеместном письме предупредили власти Египта об опасности ограничительных мер в случае приобретения российских истребителей Су-35.