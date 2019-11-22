Российская военная полиция проводит патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо

Подразделения российской военной полиции провели в Сирии патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российская сторона продолжает реализацию положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который был принят в Сочи в пятницу.

В четверг подразделения военной полиции РФ продолжили патрулирование местности в провинции Алеппо по маршрутам Аджами — Авшария, Аджами — Бозгекли и Кобани — Хувайш, а также в провинции Хасака по маршруту Шейрек — Кара-Мания.

Турция 9 октября объявила о начале антитеррористической военной «Источник мира» против курдских боевиков и террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии. Операция завершилась 22 октября, когда президенты России и Турции в Сочи подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в буферной зоне.