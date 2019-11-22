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 Российская военная полиция проводит патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо

Российская военная полиция проводит патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо
Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип на песню I_$uss

Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип на песню I_$uss

 Фейк NYT о давлении на ООН стал частью кампании Запада по дискредитации Сирии

Фейк NYT о давлении на ООН стал частью кампании Запада по дискредитации Сирии
Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

 Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
Пропагандист ИГ* из Ливии рассказал, как арабские СМИ поддерживали террористов

Пропагандист ИГ* из Ливии рассказал, как арабские СМИ поддерживали террористов

 Российская военная полиция проводит патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо

Российская военная полиция проводит патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо
1:22   22 Ноября 2019
Весь мир

Российская военная полиция проводит патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо

Российская военная полиция проводит патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо

Подразделения российской военной полиции провели в Сирии патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российская сторона продолжает реализацию положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который был принят в Сочи в пятницу.

В четверг подразделения военной полиции РФ продолжили патрулирование местности в провинции Алеппо по маршрутам Аджами — Авшария, Аджами — Бозгекли и Кобани — Хувайш, а также в провинции Хасака по маршруту Шейрек — Кара-Мания.

Турция 9 октября объявила о начале антитеррористической военной «Источник мира» против курдских боевиков и террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии. Операция завершилась 22 октября, когда президенты России и Турции в Сочи подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в буферной зоне.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #военная полиция рф

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