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Российская военная полиция проводит патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо
Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип на песню I_$uss

Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип на песню I_$uss

 Фейк NYT о давлении на ООН стал частью кампании Запада по дискредитации Сирии

Фейк NYT о давлении на ООН стал частью кампании Запада по дискредитации Сирии
Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

 Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
Пропагандист ИГ* из Ливии рассказал, как арабские СМИ поддерживали террористов

Пропагандист ИГ* из Ливии рассказал, как арабские СМИ поддерживали террористов

 Российская военная полиция проводит патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо

Российская военная полиция проводит патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо
1:04   22 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики из SDF незаконно удерживают в сирийской Хасаке двух журналистов

Курдские боевики из SDF незаконно удерживают в сирийской Хасаке двух журналистов

Курдские боевики незаконно удерживают в тюрьме в сирийской провинции Хасака двух журналистов. Об этом сообщает ФАН, ссылаясь на военный источник в Сирии Ахмада Марзука.

Согласно данным на 22:30 четверга, ВКС РФ и ВВС Сирии вместе осуществляют боевые вылеты на границе между провинциями Хама и Идлиб. Сирийская арабская армия и союзные силы открыли огонь по расположениям исламистов, расположенным на северо-западе Хамы.

Группировка «Тахрир аш-Шам» вновь атаковала освобожденные сирийской армией районы провинции Алеппо.

В свою очередь турецкие ВС и протурецкие силы направили колонну в турецкую провинцию Килис, находящуюся на границе Алеппо.

Бронеавтомобили США продолжают патрулировать территорию на севере Хасаки. Три машины пехоты Bradley и бронетехника проследовали в сторону трассы М-4 около населенного пункта Тель-Бирак.

В том же районе прошли обыски Рабочей партии Курдистана (РПК), в результате которых в своем доме был задержан сириец. Не уточняется, что послужило причиной его ареста.

Курдские боевики нередко безосновательно задерживают мирных жителей. По данным портала Arabic Sputnik News, двое сирийских журналистов уже шесть месяцев отбывают заключение в Хасаке без предъявления обвинений, несмотря на проблемы со здоровьем. Боевики не пускают к ним членов их семей. Журналистов держат в заключении вместе с боевиками ИГ*.

Ранее курдские военный источник RojavaNetwork в Twitter сообщил, что члены разведки «Демократических сил Сирии» (SDF) смогли взять в плен одного из членов спящей ячейки ИГ*, которая базировалась около Ракки. Среди задержанных - 11 джихадистов. Во время допроса выяснилось, что боевики подпольной группировки совершали вылазки в оккупированных курдскими боевиками районах.

*Исламское государство - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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