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 Фейк NYT о давлении на ООН стал частью кампании Запада по дискредитации Сирии

Фейк NYT о давлении на ООН стал частью кампании Запада по дискредитации Сирии
Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

 Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
Пропагандист ИГ* из Ливии рассказал, как арабские СМИ поддерживали террористов

Пропагандист ИГ* из Ливии рассказал, как арабские СМИ поддерживали террористов

 Российская военная полиция проводит патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо

Российская военная полиция проводит патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо
0:23   22 Ноября 2019
Весь мир

Госдепартамент вновь призвал Турцию отказаться от С-400

Госдепартамент вновь призвал Турцию отказаться от С-400

Турции необходимо отказаться от российских ЗРК С-400 для улучшения отношений с США. Об этом заявили в Госдепартаменте.

В ведомстве заявили, что у Анкары есть выбор. Также представители Госдепа в очередной раз пригрозили, что могут ввести антитурецкие санкции из-за покупки С-400.

Данное заявление внешнеполитическое ведомство США сделало на фоне предстоящих переговоров Анкары и Вашингтона по вопросу покупки российских ЗРК.

Ранее о ситуации с С-400 также обсуждали американский лидер Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции отмечал, что Анкара не намерена отказываться от С-400.

Поставки российских ЗРК Турции начались в середине июля. Эрдоган заявил, что C-400 полностью введут в действие в апреле следующего года. Вашингтон требует, чтобы Анкара отказалась от сделки и взамен купила американские комплексы Patriot, грозя отменой продажи Турции новейших истребителей F-35 и санкциями.

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Автор: Олег Королев
#турция #с-400 #санкции сша

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