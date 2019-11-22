Госдепартамент вновь призвал Турцию отказаться от С-400

Турции необходимо отказаться от российских ЗРК С-400 для улучшения отношений с США. Об этом заявили в Госдепартаменте.

В ведомстве заявили, что у Анкары есть выбор. Также представители Госдепа в очередной раз пригрозили, что могут ввести антитурецкие санкции из-за покупки С-400.

Данное заявление внешнеполитическое ведомство США сделало на фоне предстоящих переговоров Анкары и Вашингтона по вопросу покупки российских ЗРК.

Ранее о ситуации с С-400 также обсуждали американский лидер Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции отмечал, что Анкара не намерена отказываться от С-400.

Поставки российских ЗРК Турции начались в середине июля. Эрдоган заявил, что C-400 полностью введут в действие в апреле следующего года. Вашингтон требует, чтобы Анкара отказалась от сделки и взамен купила американские комплексы Patriot, грозя отменой продажи Турции новейших истребителей F-35 и санкциями.