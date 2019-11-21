Итальянский БПЛА, сбитый ЛНА, мог быть оснащен термобарическим боезарядом

Военный публицист Сергей Анцеф полагает, что сбитый Ливийской национальной армией в ночь на 21 ноября итальянский беспилотник американского производства был при боекомплекте. На это указывает характер повреждений и показания очевидцев, рассказал он Федеральному агентству новостей.

«Судя по сравнительно целым крыльям, а они обломаны примерно пополам, по внешнему виду целых образцов, можно сказать, что на земле был взрыв. Кроме того, по свидетельствам очевидцев и фото на месте падения был мощный пожар», - заявил эксперт.

Полностью заправленный беспилотник несет около тонны топлива, но этот аппарат некоторое время находился в полете и потратил какую-то часть топлива. По мнению военного публициста, возможно, сильный пожар был вызван выгоранием боекомплекта.

«На эти БПЛА устанавливают различные управляемые ракеты, кумулятивные, противопехотные, в том числе термобарические, - предположил Сергей Анцев, пояснив при этом: - Что такое термобарический боеприпас? Если совсем просто, то это аэрозоль или газовая смесь, которая затем воспламеняется пьезо, пиро, или иным зажигательным элементом. Температура воспламенения огромная, оплавится может даже оружейная сталь, я лично такое наблюдал».

По его словам, судя по фотографиям двигателя, воздействие на него пламени и высокой температуры было кратковременным, а основные полученные двигателем повреждения – механические. Поэтому эксперт предположил, что беспилотник, рухнув на землю, потеряв крылья и получив механические повреждения, проскользил по земле «на брюхе», в результате чего боекомплект и сдетонировал, а следом возник мощный, но краткосрочный пожар, опаливший двигатель и другие металлические части БПЛА и спаливший дотла пластиковые детали и электронику.

«Сложные боеприпасы говорят о том, что США в таких масштабах помогают террористам ПНС, в том числе чужими руками, что тратят на это миллиарды долларов. Подтверждением тому служит использование в интересах ПНС сложной техники с новейшими боеприпасами», - отметил эксперт.

Также он добавил, что, возможно, это делается для того, чтобы прозападное и связанное с террористами так называемое Правительство национального согласия (ПНС) продолжало контролировать хотя бы нынешние территории, так как Вашингтон отлично понимает, что в случае победы Ливийской национальной армии возможность беспошлинно вывозить ворованную ливийскую нефть и другие ресурсы существенно усложнится, или даже совсем исчезнет. Потому-то Штаты и вкладывают в террористов ПНС миллиарды долларов – чтобы сэкономить потом десятки миллиардов.

Напомним, некоторые страны Запада поддерживают связанное с международными террористическими группировками ливийское Правительство национального согласия, поставляя ему оружие и боеприпасы. Среди них и Турция, которая в обход оружейного эмбарго ООН, грузовыми кораблями и самолетами поставляет Триполи не только оружие и боеприпасы, но и большое количество военной техники, в том числе БПЛА и военный транспорт, о чем не раз сообщали представители ЛНА и Временного правительства в Тобруке.