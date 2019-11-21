Затраты США на оружие террористам ПНС Ливии могут достигать миллиардов

Объемы затрат на поставки оружия террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии могут исчисляться в сотнях миллионах долларах, а то и миллиардах, сообщает Федеральное агентство новостей. Оккупированные «правительством» Триполи и северо-запад страны наводнены новейшим стрелковым оружием, произведенным в странах НАТО, а также вооружениями и боеприпасов стран Восточной Европы: Болгарии, Сербии и Хорватии. С баснословностью затрат на вооружении ПНС извне не спорит эксперт Центра военно-политической журналистки Борис Рожин.

«В Ливию поставляется вооружение на уровне вооружения целых батальонов, я полагаю, которые наскоро вооружают и бросают на заделы широкого фронта. Именно поэтому там требуется достаточно большое количество спецсредств, боеприпасов», - заявил он.

Эксперт напомнил, что собственных запасов оружия в Ливии не может быть много без внешних поставок. То, что находилось на армейских складах со времен полковника Муаммара Каддафи, свергнутого коалицией Запада в 2011, было разворовано и растащено по разным странам.

«Естественно, что теперь страны нуждаются в покупках и поставках вооружений в обмен на разовый кредит или обязательства по нефтяным контрактам на будущее. Следовательно, поставляются достаточно большие партии стрелкового вооружения, боеприпасов, техники, различных БПЛА — и коммерческих, и промышленных», - добавил Борис Рожин.

По его словам, оружейный поток в Ливию давно налажен – тот факт, что оружие попадает к боевикам говорит том, что контролируемые "премьером" ПНС Фаезом Сарраджем силы так или иначе связаны с джихадистами.

«Поскольку собственная армия у Сарраджа никакая, он использует вот такие силы для борьбы с ЛНА и Хафтаром (Халифа Хафтар - маршал Ливийской национальной армии)», - заключил эксперт.

Кроме США террористов ПНС Ливии поддерживает Турция, оставляя оккупировавшим Триполи и выдающим себя за «правительство» бандформированиям не только оружие и боеприпасы, но и джихадистов из Сирии. СМИ уже не раз публиковали доказательства этому, а также об этом неоднократно заявляли представители Ливийской национальной армии и Временного правительства в Тобруке.

При этом против Ливии продолжает действовать оружейное эмбарго ООН, однако это не мешает Анкаре в обход санкций поставлять в Триполи оружие и боеприпасы морским и воздушным грузовым транспортом.