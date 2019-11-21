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Италия возвращается к колониальной политике в Ливии, используя поддержку террористов ПНС
22:33   21 Ноября 2019
Весь мир

Затраты США на оружие террористам ПНС Ливии могут достигать миллиардов долларов

Затраты США на оружие террористам ПНС Ливии могут достигать миллиардов долларов

Объемы затрат на поставки оружия террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии могут исчисляться в сотнях миллионах долларах, а то и миллиардах, сообщает Федеральное агентство новостей. Оккупированные «правительством» Триполи и северо-запад страны наводнены новейшим стрелковым оружием, произведенным в странах НАТО, а также вооружениями и боеприпасов стран Восточной Европы: Болгарии, Сербии и Хорватии. С баснословностью затрат на вооружении ПНС извне не спорит эксперт Центра военно-политической журналистки Борис Рожин.

«В Ливию поставляется вооружение на уровне вооружения целых батальонов, я полагаю, которые наскоро вооружают и бросают на заделы широкого фронта. Именно поэтому там требуется достаточно большое количество спецсредств, боеприпасов», - заявил он.

Эксперт напомнил, что собственных запасов оружия в Ливии не может быть много без внешних поставок. То, что находилось на армейских складах со времен полковника Муаммара Каддафи, свергнутого коалицией Запада в 2011, было разворовано и растащено по разным странам.

«Естественно, что теперь страны нуждаются в покупках и поставках вооружений в обмен на разовый кредит или обязательства по нефтяным контрактам на будущее. Следовательно, поставляются достаточно большие партии стрелкового вооружения, боеприпасов, техники, различных БПЛА — и коммерческих, и промышленных», - добавил Борис Рожин.

Затраты США на оружие террористам ПНС Ливии могут достигать миллиардов

По его словам, оружейный поток в Ливию давно налажен – тот факт, что оружие попадает к боевикам говорит том, что контролируемые "премьером" ПНС Фаезом Сарраджем силы так или иначе связаны с джихадистами.

«Поскольку собственная армия у Сарраджа никакая, он использует вот такие силы для борьбы с ЛНА и Хафтаром (Халифа Хафтар - маршал Ливийской национальной армии)», - заключил эксперт.

Кроме США террористов ПНС Ливии поддерживает Турция, оставляя оккупировавшим Триполи и выдающим себя за «правительство» бандформированиям не только оружие и боеприпасы, но и джихадистов из Сирии. СМИ уже не раз публиковали доказательства этому, а также об этом неоднократно заявляли представители Ливийской национальной армии и Временного правительства в Тобруке.

При этом против Ливии продолжает действовать оружейное эмбарго ООН, однако это не мешает Анкаре в обход санкций поставлять в Триполи оружие и боеприпасы морским и воздушным грузовым транспортом.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #ливия #оружие #весь мир #миллиарды долларов #поставки оружия

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