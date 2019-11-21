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 Фейк NYT о давлении на ООН стал частью кампании Запада по дискредитации Сирии

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 Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

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Трамп прокомментировал отключение интернета в Иране

Трамп прокомментировал отключение интернета в Иране

 Два пилота американских ВВС погибли в результате инцидента на авиабазе в Оклахоме

Два пилота американских ВВС погибли в результате инцидента на авиабазе в Оклахоме
21:45   21 Ноября 2019
Весь мир

Трамп прокомментировал отключение интернета в Иране

Трамп прокомментировал отключение интернета в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стал настолько нестабильным, что режим закрыл всю интернет-систему в стране. Об этом глава Белого дома написал в своем твиттере в четверг, 21 ноября.

«Иран стал настолько нестабильным, что режим закрыл всю их интернет-систему, так что великий иранский народ не может говорить о чудовищном насилии, происходящем внутри страны…», — отметил Трамп.

Трамп прокомментировал отключение интернета в Иране

Также президент Соединенных Штатов добавил, что иранское руководство хочет нулевой прозрачности, думая, что «мир не узнает о смерти и трагедии, вызванной иранским режимом».

Из-за массовых протестов против повышения цен на бензин в Иране погибли около 200 человек. После волны погромов власти страны решили полностью отключить интернет и мобильную связь. В настоящее время связь начинают восстанавливать. Пока она появилась только в провинции Хормозган на юге страны. При этом остальные регионы пока доступа в сеть все еще не имеют.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #иран #трамп #интернет

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