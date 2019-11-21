Трамп прокомментировал отключение интернета в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стал настолько нестабильным, что режим закрыл всю интернет-систему в стране. Об этом глава Белого дома написал в своем твиттере в четверг, 21 ноября.

Iran has become so unstable that the regime has shut down their entire Internet System so that the Great Iranian people cannot talk about the tremendous violence taking place within the country.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019

«Иран стал настолько нестабильным, что режим закрыл всю их интернет-систему, так что великий иранский народ не может говорить о чудовищном насилии, происходящем внутри страны…», — отметил Трамп.

Также президент Соединенных Штатов добавил, что иранское руководство хочет нулевой прозрачности, думая, что «мир не узнает о смерти и трагедии, вызванной иранским режимом».

Из-за массовых протестов против повышения цен на бензин в Иране погибли около 200 человек. После волны погромов власти страны решили полностью отключить интернет и мобильную связь. В настоящее время связь начинают восстанавливать. Пока она появилась только в провинции Хормозган на юге страны. При этом остальные регионы пока доступа в сеть все еще не имеют.