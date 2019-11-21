Италия возвращается к колониальной политике в Ливии, используя поддержку террористов ПНС

Вмешательство США и НАТО в дела других государств — обычное дело. Такое мнение в беседе с ФАН выразила политолог и политтехнолог Наталия Елисеева. Она напомнила, что с 2011 года Запад проводит агрессивную политику по расколу Ливии с помощью поддержки террористов.

С этой целью и было создано так называемое Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи.

Ранее стало известно, что Ливийская национальная армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара сбила итальянский беспилотник производства США, который осуществлял разведку на территории Ливии севернее Тархуны.

Не исключено, что удар по мечети в Бир-Аллаке 23 сентября также нанесли итальянским БПЛА. Беспилотник могли поставить в Ливию итальянским бортом, который на днях приземлился в аэропорту Мисураты. Поддерживающие «ПНС» СМИ публиковали новости, что самолет якобы доставил новейшее оборудование для больниц Триполи.

Собеседница ФАН считает, что поддерживающие террористов ПНС Ливии страны НАТО пытаются вернутся к колонизации региона, которая проводилась в годы Второй мировой войны.

«Сейчас же все действия направлены на поддержание конфликта внутри ливийского государства с целью получения контроля над территориями, где есть нефть. Сбитый итальянский беспилотник американского происхождения подтверждает заинтересованность Запада в конфликте», — пояснила эксперт.

Главный редактор журнала «Архонт», кандидат исторических наук Антон Бредихин, подчеркнул, что США уже давно открыто поддерживают ливийских террористов.

Италия, как союзник по НАТО, может также сказать, что помогает «законному» ливийскому правительству, отметил он. По словам эксперта, интерес Италии к этой африканской стране известен еще со времен Бенито Муссолини.

«Это можно трактовать как возврат к колонизации региона, проводимой в годы Второй мировой войны», — заключил Бредихин.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев отметил желание правительства в Тобруке согласования другими странами действий с ними, как с официальными властями Ливии.

Однако примеры Сирии и других стран Ближнего востока показывают, что Запад не уважает госграницы и суверенитет государств региона. По словам эксперта, Ливии нужно преодолеть кризис, чтобы восстановить контроль над территорией. Только после этого претензии ливийских представителей могут иметь силу.

«На данный момент те же итальянцы могут ссылаться на разрешение, выданное группировкой ПНС под руководством Файеза Сарраджа, расположившейся в Триполи», — заключил Евгений Валяев.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Сейчас Триполи захватило так называемое ПНС Ливии, которое связано с запрещенными в РФ террористическими организациями «Братья-мусульмане», ИГ и «Аль-Каида». ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

Ливийская Национальная Армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года продолжила антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Она направлена, в частности, на освобождение Триполи от боевиков.