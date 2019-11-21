Два пилота американских ВВС погибли в результате инцидента на авиабазе в Оклахоме

Учебный полет на авиабазе военно-воздушных сил США в штате Оклахома закончился инцидентом, в результате которого погибли два пилота.

Об этом в четверг сообщает командование воинской части, отмечая, что инцидент произошел в районе авиабазы Венс в четверг, 21 ноября, в 9.10 по местному времени (что соответствует 18.10 московского времени).

Тренировочный полет выполняли пилоты 71-й учебной эскадрильи. Подробности трагедии, а также модель самолета, с которым произошел инцидент, к настоящему моменту не приводятся.