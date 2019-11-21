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Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип на песню I_$uss

Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип на песню I_$uss

 Фейк NYT о давлении на ООН стал частью кампании Запада по дискредитации Сирии

Фейк NYT о давлении на ООН стал частью кампании Запада по дискредитации Сирии
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21:21   21 Ноября 2019
Россия

Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип на песню I_$uss

Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип на песню I_$uss

Музыкант Сергей Шнуров стал гостем программы «Русская мечта» на телеканале Царьград. Участники передачи обсудили провокационный клип «I_$uss». Шнуров извинился  перед верующими, чьи чувства он мог задеть.

Замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев поинтересовался, что бы сказал Шнуров сказали тем людям, которые считают, что их чувства оскорблены, например ему самому.

Шнуров удивился и объяснил, что «частичкой души» выступил с точки зрения христианства.

«Когда поп-культура, она настолько разъела вот эти образы, она настолько стала уже ржавчиной на той вере, которую я имею в виду, ну - большую, настоящую, которая всё-таки там, наверное, где-то есть», — отметил музыкант.

Затем Шнуров извинился перед Малофеевым.

Замглавы Всемирного Русского Народного Собора выразил надежду, что искренность и понимание «большой веры» музыкант будет показывать в своем дальнейшем творчестве.

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Автор: Арсений Аскольский
#шнуров #вера

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