Домогавшийся студенток Вишневский без спроса «Яблока» собрался в Госдуму

Депутат ЗакСа Борис Вишневский после секс-скандала не намерен сдаваться и готов рвется карьеру в Госдуме. Таким мнением с ФАН поделилась Политолог и политтехнолог Наталья Елисеева. Эксперт подчеркнула, что 2021 год для представителей так называемой несистемной оппозиции может стать последним шансом попасть в нижнюю палату парламента.

«Так называемая несистемная оппозиция, осознавая, что 2021 год для них может стать последним шансом попасть в Госдуму, заранее начинает устраивать провокации и неприличные пляски. Например, вновь отличилась партия «Яблоко». Явлинский теряет хватку, и другие члены партии тут же готовы его «подсидеть»: они рвутся к своей цели буквально через его голову. Например, Борис Вишневский. Несмотря на все скандалы с наркотиками (речь идет о коллеге Вишневского по петербургскому парламенту Максиме Резнике - прим.ред.) и домогательствами, Вишневский не готов сдаваться. Хотя в его случае стоило бы уйти с политической арены в принципе», - подчеркнула политолог.

Яблочник Вишневский, считает Елисеева, собирается прорваться в Госдуму в обход создателя партии «Яблоко» Григория Явлинского. В погоне за мандатом он уже заручился поддержкой однопартийца Льва Шлосберга, чтобы вместе попытаться пробиться в депутаты ГД. Представители оппозиции, в том числе Вишневский, готовы идти к своей цели по головам, смещая членов своей же партии.

Агентство отмечает, что Шлосберг неплохо сработался с Вишневским. К примеру, глава псковского «Яблока» активно защищал своего питерского коллегу после появления публикаций с обвинениями того в сексуальных домогательствах к студенткам Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (РГПУ).

Хотя до последнего времени Вишневский пользовался в Санкт-Петербурге некоторой популярностью, политиком федерального масштаба он за всю карьеру стать так и не сумел. Теперь же, после громкого секс-скандала с обвинениями в домогательствах, его попытки тем более не могут возыметь успеха.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько бывших студенток РГПУ, где Вишневский ведет курс политологии, обвинили его в харассменте. Хотя депутат ЗакСа все обвинения категорически отвергает, многие требуют начать в отношении него, как минимум, проверку. Это особенно актуально в свете жестокого убийства доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки, с которой у него были сексуальные отношения, когда девушка еще была его студенткой.