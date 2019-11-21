Фейк NYT о давлении на ООН стал частью кампании Запада по дискредитации Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию издания New York Times о расследовании атак на медучреждения в Сирии и якобы давлении России на его результаты фейком.

По мнения спикера министерства, это является примером недобросовестной работы журналистов. Захарова сожалеет, что американские СМИ совсем не интересует расследование нападений террористов на гражданские объекты в Сирии.

Авторы статьи пишут, что Россия оказывает давление на внутреннюю комиссию, созданную генсеком ООН. Захарова отметила, что журналистам New York Times, прежде чем браться за статью, необходимо было выяснить, что в задачи сформированной Антониу Гутерришем комиссии вообще не входило установление чьей-либо вины.

По мнению спикера МИД, прессе США стоит обратить внимание на регулярные удары боевиков по школам, больницам и лагерям для беженцев, в результате которых действительно гибнут мирные жители и обостряется обстановка в регионе.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФАН отметил, что подобные вбросы журналистов США не являются чем-то удивительным, поскольку вполне укладываются в информационную политику Вашингтона.

Он рассказал, что бывал в Сирии и лично видел документы, в которых излагались сфабрикованные выводы Запада о якобы разрушительной деятельности России в арабской республике. У него не возникло сомнений в откровенной лживости многих расследований.

«Это то же, что и ролики «Белых касок» о якобы химатаках Дамаска», — подчеркнул востоковед.

Сколько бы США не говорили о свободе слова и демократии, их информационная политика нивелирует это. Подавляющее большинство американской прессы действуют строго по курса Госдепа.

«США придерживаются прежней стратегии на Ближнем Востоке и в рамках нее продолжают систематически вести информационную войну против законного правительства Сириии, которое не устраивает их в контексте продвижения геополитических интересов в регионе, и всех его союзников, прежде всего — России.», — заключил Долгов.

Эксперт назвал недобросовестных американских журналистов элементами этой спланированной кампании по дискредитации.