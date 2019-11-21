Британия не оставляет попыток повлиять на переходный военный совет Судана

Посол Великобритании в Хартуме Ирфан Сиддик призвал Суданский революционный фронт (СРФ) заключить мирное соглашение с переходным правительством, чтобы закрепить демократические перемены в Судане.

Ранее вооруженные группировки СРФ потребовали отложить переговоры по мирному соглашению. Кроме того, переходное правительство задержало формирование переходного законодательного собрания.

Сиддик подчеркнул, что больше нельзя допускать подобных задержек, так как растет напряжение среди населения.

Многие эксперты на фоне повышенного интереса Британии к событиям в Судане говорят об опасности вмешательства во внутренние дела этой страны. В частности, об этом заявлял МИД РФ. Лондон, по мнению дипломатов, пытается повлиять на переходный военный совет Судана. Тем временем Форин-офис позволяет себе резкие высказывания и поддерживает провокаторов, которые пытаются сорвать мирный протест в этой стране.

Во время протестов в декабре прошлого года четко прослеживалась работа западных политтехнологов. Они активно создавали позитивные образы «оппозиции» и митингующих, обеспечивали их техникой и финансами.

Одной из политических сил, которая стояла за организацией протестов в Судане, была партия «Суданский конгресс». Тренинги для ее активистов организуют британская Westminster Foundation for Democracy (WFD) и американская Conflict Dynamics International (CDI).

Осенью 2018 года, перед декабрьскими протестами, эти организации «натаскали» более 75 молодых людей для «реализации идей политических реформ». В их числе оказались провокаторы, которые стояли за беспорядками во время декабрьских митингов.