Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип на песню I_$uss

Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип на песню I_$uss

 Фейк NYT о давлении на ООН стал частью кампании Запада по дискредитации Сирии

Фейк NYT о давлении на ООН стал частью кампании Запада по дискредитации Сирии
Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

 Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
Сбитый в Ливии итальянский БПЛА горел адским пламенем из-за сдетонировавшего боекомплекта

Сбитый в Ливии итальянский БПЛА горел адским пламенем из-за сдетонировавшего боекомплекта

 Италия возвращается к колониальной политике в Ливии, используя поддержку террористов ПНС

Италия возвращается к колониальной политике в Ливии, используя поддержку террористов ПНС
Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип на песню I_$uss

Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип на песню I_$uss

 Фейк NYT о давлении на ООН стал частью кампании Запада по дискредитации Сирии

Фейк NYT о давлении на ООН стал частью кампании Запада по дискредитации Сирии
Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

 Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
Сбитый в Ливии итальянский БПЛА горел адским пламенем из-за сдетонировавшего боекомплекта

Сбитый в Ливии итальянский БПЛА горел адским пламенем из-за сдетонировавшего боекомплекта

 Италия возвращается к колониальной политике в Ливии, используя поддержку террористов ПНС

Италия возвращается к колониальной политике в Ливии, используя поддержку террористов ПНС
22:55   21 Ноября 2019
Весь мир

Британия не оставляет попыток повлиять на переходный военный совет Судана

Британия не оставляет попыток повлиять на переходный военный совет Судана

Посол Великобритании в Хартуме Ирфан Сиддик призвал Суданский революционный фронт (СРФ) заключить мирное соглашение с переходным правительством, чтобы закрепить демократические перемены в Судане.

Ранее вооруженные группировки СРФ потребовали отложить переговоры по мирному соглашению. Кроме того, переходное правительство задержало формирование переходного законодательного собрания. 

Сиддик подчеркнул, что больше нельзя допускать подобных задержек, так как растет напряжение среди населения.

Многие эксперты на фоне повышенного интереса Британии к событиям в Судане говорят об опасности вмешательства во внутренние дела этой страны. В частности, об этом заявлял МИД РФ. Лондон, по мнению дипломатов, пытается повлиять на переходный военный совет Судана. Тем временем Форин-офис позволяет себе резкие высказывания и поддерживает провокаторов, которые пытаются сорвать мирный протест в этой стране.

ПС_Судан

Во время протестов в декабре прошлого года четко прослеживалась работа западных политтехнологов. Они активно создавали позитивные образы «оппозиции» и митингующих, обеспечивали их техникой и финансами.

Одной из политических сил, которая стояла за организацией протестов в Судане, была партия «Суданский конгресс». Тренинги для ее активистов организуют британская Westminster Foundation for Democracy (WFD) и американская Conflict Dynamics International (CDI).

Осенью 2018 года, перед декабрьскими протестами, эти организации «натаскали» более 75 молодых людей для «реализации идей политических реформ». В их числе оказались провокаторы, которые стояли за беспорядками во время декабрьских митингов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#судан #вмешательство #аль-башир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...