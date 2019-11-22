Боевик связанного с ИГ* бандформирования рассказал, как ведется пропаганда против ЛНА

Взятый в плен солдатами Ливийской национальной армии пропагандист ливийского бандформирования «Совет Шуры Революционеров Бенгази» Малик аль-Катаани заявил, что участь каждой подобной группировки — рано или поздно распасться. Видео допроса боевика опубликовало Федеральное агентство новостей.

Аль-Катаани рассказал, что присоединился к «Совету» в городе Дерна в 2015 году, когда солдаты ЛНА боролись против террористов ИГ*. Сначала он занимался фотографией, а потом перевелся в издательский отдел, где его обучили пропаганде. По словам джихадиста, курировал учебу катарец, связанный с телеканалом «Аль-Джазира».

Когда Дерну окружила Ливийская национальная армия, пропагандисты «Совета» начали активно распространять слухи, что солдаты ЛНА якобы арестовывают мирных жителей вместе с детьми. Таковой, по словам аль-Катаани, была политика «Совета» против ЛНА.

Информационную поддержку террористам оказывали некоторые арабские СМИ — «Аль-Набаа», «Либия Аль-Ахрар», «Ат-Танасур», «Аль-Джазира» и «Аль-Раид». Инвесторы из других стран регулярно присылали новую современную технику.

«Они посылали нам камеры GoPro, Canon, Sony, iPad и ноутбуки, и они общались с людьми в Гади, чтобы подготовить средства массовой информации», — сказал аль-Катаани.

В итоге ЛНА разгромила «Совет Шуры Революционеров Бенгази». Большинство боевиков бежали в Триполи, где присоединились к террористам ПНС Ливии.

«Из личного опыта работы в группировках: участь каждой группировки — это распад на разные части, например, как «Ансар аш-шариа», «Совет Исламской Армии» и «Шуры», — заключил аль-Катаани.

Ливийского лидера Муаммара Каддафи свергли в 2011 году, а затем жестоко убили. После этого в стране начался кризис, в Ливию хлынул поток террористов. В 2015 году в стране появилось так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, представители которого непосредственно связаны с запрещенными в РФ террористическими группировками «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и «Исламское государство». Главой бандитского «правительства» Ливии является Файез Саррадж.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама» для освобождения части страны от террористов, незаконно захвативших территории после революции. В апреле стартовал новый этап операции ЛНА по освобождению столицы Триполи от бандитов так называемого ПНС Ливии.

*Террористическая организация, запрещена в РФ