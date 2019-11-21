Запуск «Северного потока-2» перенесли на середину 2020 года

«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак. Он не уточнил, в каком именно месяце это произойдет.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак допустил, что поставки пр новому газопроводу могут начаться еще до Нового года. Однако прогноз не сбылся.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Оператор «Северного потока —2» компания Nord Stream 2 AG уже построила более 2100 километров (по обеим ниткам) — это более 80% всей длины.

Необходимо проложить еще 168 километров для каждой из ниток, в том числе 147 километров в Дании.

Против «Северного потока —2» выступают США и Украина.