Журналист арабского телеканала «Аль-Джазира» обучал пропагандистов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом рассказал попавший в плен Ливийской национальной армии боевик по имени Малик аль-Катаани из ливийского бандформирования «Совет Шуры Революционеров Бенгази», пишет Федеральное агентство новостей.

По его словам, он присоединился к бандформированию в городе Дерна в 2015 году, когда ЛНА воевала против террористов ИГ*. Сначала аль-Катаани фотографировал для боевиков различные мероприятия. Потом перешел в издательский отдел, где его обучили пропаганде.

«Образование» получали дистанционно, с помощью курсов на YouTube и общению по Skype с куратором из Катара, которого звали Абдул Рахман.

«Он надавил на нас и сказал, что есть много работы и он хочет научить нас, как справиться с осадой (ЛНА), в которой мы находимся. Этот человек был из телеканала «Аль-Джазира», — сообщил боевик.

После того, как «Совет» принял помощь, катарец обучал террористов искусству информационной войны. Спонсоры из других стран помогали «редакции», присылая камеры, фотоаппараты, планшеты и ноутбуки.

Поддержку боевикам оказывали и другие арабские телеканалы — «Аль-Набаа», «Либия Аль-Ахрар», «Ат-Танасур», «Аль-Джазира» и «Аль-Раид».

«Мы связывались с этими каналами и доставляли им новости», — сказал аль-Катаани.

ЛНА разгромила «Совет Шуры Революционеров Бенгази». Большинство террористов бежали в Триполи, где присоединились к боевикам Правительства национального согласия.

Ливийская национальная армия, очистив восток от боевиков, приступила к новому этапу антитеррористической операции «Аль-Карама». Фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар намерен освободить Триполи от бандитов ПНС Ливии.

*Террористическая организация, запрещена в РФ