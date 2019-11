Войска ЛНА впервые сбили американский Predator

Палата представителей Ливии осудила Италию за нарушение воздушного пространства страны. Представитель высшего органа законодательной власти, базирующейся в городе Тобрук, Али аль-Саиди заявил, что полеты воздушных средств иностранных государств без ведома ливийских властей не соответствуют нормам международного права.

Напомнить Италии о ливийском суверенитете в Тобруке решили после того, как севернее Тархуны, к юго-востоку от Триполи, оккупированного так называемым Правительством национального согласия (ПНС), ПВО армии маршала Халифы Хафтара сбили беспилотник.

This is the solidarity of a nation protected by its National Army, protecting the land and sky’s and seas of our beloved country #Libya , NO to #Turky NO to #Italy the old invaders of our homeland. This is the #LNA. #The_Libyan_National_Army . pic.twitter.com/hPQVN3cO0N