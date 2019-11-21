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19:31   21 Ноября 2019
Весь мир

Войска ЛНА впервые сбили американский Predator

Войска ЛНА впервые сбили американский Predator

Палата представителей Ливии осудила Италию за нарушение воздушного пространства страны. Представитель высшего органа законодательной власти, базирующейся в городе Тобрук, Али аль-Саиди заявил, что полеты воздушных средств иностранных государств без ведома ливийских властей не соответствуют нормам международного права.

Напомнить Италии о ливийском суверенитете в Тобруке решили после того, как севернее Тархуны, к юго-востоку от Триполи, оккупированного так называемым Правительством национального согласия (ПНС), ПВО армии маршала Халифы Хафтара сбили беспилотник.

Многоцелевой аппарат американского производства MQ-1 Predator («Хищник») под итальянским флагом зачем-то появился в зоне операции Ливийской национальной армии против террористов ПНС.

Войска ЛНА впервые сбили американский Predator

«Это ЛНА», — ответили незваным гостям в Twitter защитники страны под началом маршала Хафтара, подчеркнув, что итальянским и турецким захватчикам здесь не рады.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец пренебрежению члена НАТО к воздушным границам Ливии не удивился, напомнив о прямом военном вторжении армии Альянса в 2011 году, обернувшимся периодом нестабильности и междоусобиц.

«США и НАТО вздыбили эту страну, она находится в состоянии войны. — взялся рассуждать Баранец. — Сегодня, несмотря на не утихомирившуюся ситуацию в Сирии, Ираке, страны НАТО бдительно наблюдают за тем, что происходит в Ливии. После того, как фактически американцы потеряли свои позиции в Сирии, они хотят сделать реванш в той стране, где они взорвали существующую власти и наблюдают за противостоянием армии Хафтара с так называемой правительственной армией».

MQ-1 Predator производит компания General Atomics Aeronautical Systems. Аппарат состоит на вооружении ВВС США и стран НАТО. В 2010 году аппарат без дополнительного оснащения обходился американским налогоплательщикам в четыре миллиона долларов, а час его полета стоил более трех тысяч долларов. США использовали «Хищников» во время интервенции в Ливию в 2011 году. По некоторым сведениям, MQ-1 даже участвовали в атаке на самого Каддафи.

Достоверно не известно, каким вооружением обладал сбитый ЛНА Predator, однако ВВС США зачастую снаряжают аппарат управляемыми ракетами Hellfire и платформой для запуска мини-дрона Finder. С учетом действий других БПЛА, поддерживающих террористов ПНС, «Хищник» появился в ливийском небе с боевым обвесом.

Войска ЛНА впервые сбили американский Predator

Террористы ПНС и их иностранные союзники активно применяют БПЛА. Турецкие и итальянские аппараты постоянно находятся в воздухе и наносят удары по антитеррористическим силам ЛНА.

Нередко при этом страдают мирные жители, так как для высокоточных атак необходим квалифицированный оператор, а среди боевиков ПНС нет умелых специалистов. Доказательством тому служит инцидент в Бир-Аллаке 23 сентября, когда в результате удара итальянского или турецкого БПЛА пострадала мечеть и сгорела машина скорой помощи с водителем и пациентом.

В рамках операции «Аль-Карама» («Благородство») ЛНА зачищает страну от террористических банд, оплот которых находится в Триполи. Ранее Федеральное агентство новостей подробно разбирало структуру так называемых «МВД» и «Минобороны» ПНС Ливии, де-факто сформированных из отборных головорезов и наживающихся на простых ливийцах.

Войска ЛНА впервые сбили американский Predator

Спецслужбы Италии оставили свой след на африканском побережье, сотрудничая с руководством «Береговой охраны» ПНС. Охраной, а по сути работорговлей и похищением людей, в Триполи заведует группировка «Аль-Биджа». В ООН считают, что ее члены обстреливали и пускали ко дну лодки с мигрантами, от наплыва которых страдают на Апеннинах.

Армия НАТО во главе с США, поддержав свержение и убийство лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году, опрокинула Ливию в хаос гражданской войны. В апреле 2016 года президент США Барак Обама признал, что ошибся с прогнозом ситуации в Ливии после расправы над полковником. В сентябре того же года спецкомиссия британского парламента отмечала, что политика Королевства в Ливии основывалась на ложных предположениях и непонимании специфики страны.

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Автор: Максим Сахаров
#ливия #беспилотник #predator #хафтар #лна

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