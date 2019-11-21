Войска ЛНА впервые сбили американский Predator

Палата представителей Ливии осудила Италию за нарушение воздушного пространства страны. Представитель высшего органа законодательной власти, базирующейся в городе Тобрук, Али аль-Саиди заявил, что полеты воздушных средств иностранных государств без ведома ливийских властей не соответствуют нормам международного права.

Напомнить Италии о ливийском суверенитете в Тобруке решили после того, как севернее Тархуны, к юго-востоку от Триполи, оккупированного так называемым Правительством национального согласия (ПНС), ПВО армии маршала Халифы Хафтара сбили беспилотник.

This is the solidarity of a nation protected by its National Army, protecting the land and sky’s and seas of our beloved country #Libya , NO to #Turky NO to #Italy the old invaders of our homeland. This is the #LNA. #The_Libyan_National_Army . pic.twitter.com/hPQVN3cO0N — M.LNA (@mohamedelmaleh) 20 ноября 2019 г.

Многоцелевой аппарат американского производства MQ-1 Predator («Хищник») под итальянским флагом зачем-то появился в зоне операции Ливийской национальной армии против террористов ПНС.

«Это ЛНА», — ответили незваным гостям в Twitter защитники страны под началом маршала Хафтара, подчеркнув, что итальянским и турецким захватчикам здесь не рады.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец пренебрежению члена НАТО к воздушным границам Ливии не удивился, напомнив о прямом военном вторжении армии Альянса в 2011 году, обернувшимся периодом нестабильности и междоусобиц.

«США и НАТО вздыбили эту страну, она находится в состоянии войны. — взялся рассуждать Баранец. — Сегодня, несмотря на не утихомирившуюся ситуацию в Сирии, Ираке, страны НАТО бдительно наблюдают за тем, что происходит в Ливии. После того, как фактически американцы потеряли свои позиции в Сирии, они хотят сделать реванш в той стране, где они взорвали существующую власти и наблюдают за противостоянием армии Хафтара с так называемой правительственной армией».

MQ-1 Predator производит компания General Atomics Aeronautical Systems. Аппарат состоит на вооружении ВВС США и стран НАТО. В 2010 году аппарат без дополнительного оснащения обходился американским налогоплательщикам в четыре миллиона долларов, а час его полета стоил более трех тысяч долларов. США использовали «Хищников» во время интервенции в Ливию в 2011 году. По некоторым сведениям, MQ-1 даже участвовали в атаке на самого Каддафи.

Достоверно не известно, каким вооружением обладал сбитый ЛНА Predator, однако ВВС США зачастую снаряжают аппарат управляемыми ракетами Hellfire и платформой для запуска мини-дрона Finder. С учетом действий других БПЛА, поддерживающих террористов ПНС, «Хищник» появился в ливийском небе с боевым обвесом.

Террористы ПНС и их иностранные союзники активно применяют БПЛА. Турецкие и итальянские аппараты постоянно находятся в воздухе и наносят удары по антитеррористическим силам ЛНА.

Нередко при этом страдают мирные жители, так как для высокоточных атак необходим квалифицированный оператор, а среди боевиков ПНС нет умелых специалистов. Доказательством тому служит инцидент в Бир-Аллаке 23 сентября, когда в результате удара итальянского или турецкого БПЛА пострадала мечеть и сгорела машина скорой помощи с водителем и пациентом.

В рамках операции «Аль-Карама» («Благородство») ЛНА зачищает страну от террористических банд, оплот которых находится в Триполи. Ранее Федеральное агентство новостей подробно разбирало структуру так называемых «МВД» и «Минобороны» ПНС Ливии, де-факто сформированных из отборных головорезов и наживающихся на простых ливийцах.

Спецслужбы Италии оставили свой след на африканском побережье, сотрудничая с руководством «Береговой охраны» ПНС. Охраной, а по сути работорговлей и похищением людей, в Триполи заведует группировка «Аль-Биджа». В ООН считают, что ее члены обстреливали и пускали ко дну лодки с мигрантами, от наплыва которых страдают на Апеннинах.

Армия НАТО во главе с США, поддержав свержение и убийство лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году, опрокинула Ливию в хаос гражданской войны. В апреле 2016 года президент США Барак Обама признал, что ошибся с прогнозом ситуации в Ливии после расправы над полковником. В сентябре того же года спецкомиссия британского парламента отмечала, что политика Королевства в Ливии основывалась на ложных предположениях и непонимании специфики страны.