Полиция продолжает осаду университета Гонконга, где укрываются бунтовщики

Полиция Гонконга продолжает держать оцепление возле здания Гонконгского политехнического университета, который за последние несколько дней превратился в поле битвы протестующих с правоохранителями, передает корреспондент «Политики Сегодня».

Оснащенные спецсредствами, в том числе компактными гранатометами со слезоточивым газом и ружьями с резиновыми пулями, силовики патрулируют прилегающие к зданию пустующие улицы. Пешеходам полицейские предлагают выбирать альтернативные маршруты.

Осада учебного заведения началась в минувший понедельник после того, как в воскресную ночь демонстранты попытались помешать полиции проникнуть в здание. Активисты забрасывали силовиков бутылками с зажигательной смесью, последним пришлось отступить. По разным данным, здание удерживали от 500 до 900 студентов. Около ста человек попытались прорвать оцепление в понедельник утром, вступив в ожесточенные столкновения с полицией.

Силовики отчитались о применении 1 458 гранат со слезоточивым газом, 1 391 резиновой пули, 325 резиновых шариков и 265 пуль с губковым наконечником. Часть беглецов удалось задержать, некоторым из них грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в беспорядках. У оставшихся в здании еще в начале недели начали заканчиваться запасы еды и воды, многим требовалась медицинская помощь.

Массовые протесты в Гонконге вспыхнули пятью месяцами ранее из-за затянувшегося спора о розовом чемодане, который привел к законопроекту об экстрадиции. По разным оценкам, на улицы вышло от 240 тысяч до миллиона человек. Столь масштабных уличных акций Гонконг не видел с конца 90-х годов, когда регион вышел из-под суверенитета британской короны и перешел под юрисдикцию КНР. Жесткие столкновения с полицией в Гонконге начались в день основания КНР 1 октября.

Стремление региона к независимости от коммунистического Китая по традиции поддержали США. Палата представителей приняла законопроект, направленный на защиту гражданских прав гонконгцев, чем вызвала «сильное возмущение» Пекина. 23 октября власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции.