Малькевич призвал разоблачить фейки террористов ПНС Ливии на международном уровне

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич после новости о поддельном скриншоте «Известий» про Ливию призвал вывести ситуацию с фейками террористов ПНС на международный уровень.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии ФАН.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в ряде ливийских СМИ вышел материал со ссылкой на якобы российских журналистов, где сообщается о тайной встрече ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара и «премьер-министра» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Главная страница «Известий» полностью скопирована, а фейковая новость вставлена на первую полосу.

В статье говорится, что политика Хафтара по быстрому захвату Триполи, начавшаяся восемь месяцев назад, якобы захлебнулась, и теперь фельдмаршал хочет решить вопрос мирным путем.

Малькевич назвал привычными бездоказательные обвинения российских СМИ в распространении фейков, которые используют как предмет для политической цензуры.

«Но мы сейчас видим совершенно новые гнусные технологии, рассчитанные, видимо, на то, что в России не узнают, не заметят», — отметил эксперт.

Первым фейк опубликовал один из сайтов главаря террористического ПНС Ливии Файеза Сарраджа «Аль-Машхад аль-Либи», следующим лживый материал напечатал «Ахбар Либия» — источник с миллионной аудиторией в Facebook.

Ситуация, когда в Ливии фальсифицируют первую полосу авторитетного издания, чтобы оправдать ложь и фейки проправительственных СМИ — резонансное событие для новейшей истории медиа в РФ, заявил Малькевич. Он акцентировал внимание на огромную аудиторию читателей, которым предлагают откровенную ложь и пропаганду.

Малькеивич потребовал вывести ситуацию на международный уровень при поддержке Союза писателей РФ и МИД РФ.

«Я считаю, что мы должны довести эту ситуацию до того, чтобы с трибуны ООН было высказано наше отношение и оценка такого рода фальсификации, которая проводится по отмашке ПНС Сарраджа. Так называемое правительство (ПНС – Прим. ФАН), которое не контролирует ситуацию в своей стране, совершенно логично переходит ко лжи в медиа», — подытожил Александр Малькевич.

«Известия» уже проинформировали МИД РФ о фейке, о чем газета сообщила в эксклюзивном комментарии изданию Nation News.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Сейчас Триполи захватило так называемое ПНС Ливии, которое связано с запрещенными в РФ террористическими организациями «Братья-мусульмане», ИГ и «Аль-Каида». ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

Глава «МВД» т.н. ПНС Фатхи Башага — главарь двух банд, которые состоят из бандформирований Триполи и Мисураты: «Аль-Сомуд» «166-й батальон ПНС», «Абу Салим», RADA, «Ан-Наваси» и «Батальон революционеров Триполи».