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 Малькевич призвал разоблачить фейки террористов ПНС Ливии на международном уровне

Малькевич призвал разоблачить фейки террористов ПНС Ливии на международном уровне
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 Малькевич призвал разоблачить фейки террористов ПНС Ливии на международном уровне

Малькевич призвал разоблачить фейки террористов ПНС Ливии на международном уровне
18:58   21 Ноября 2019
Весь мир

Малькевич призвал разоблачить фейки террористов ПНС Ливии на международном уровне

Малькевич призвал разоблачить фейки террористов ПНС Ливии на международном уровне

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич после новости о поддельном скриншоте «Известий» про Ливию призвал вывести ситуацию с фейками террористов ПНС на международный уровень.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии ФАН.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в ряде ливийских СМИ вышел материал со ссылкой на якобы российских журналистов, где сообщается о тайной встрече ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара и «премьер-министра» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Главная страница «Известий» полностью скопирована, а фейковая новость вставлена на первую полосу.

Малькевич призвал разоблачить фейки террористов ПНС Ливии на международном уровне

В статье говорится, что политика Хафтара по быстрому захвату Триполи, начавшаяся восемь месяцев назад, якобы захлебнулась, и теперь фельдмаршал хочет решить вопрос мирным путем.

Малькевич назвал привычными бездоказательные обвинения российских СМИ в распространении фейков, которые используют как предмет для политической цензуры.

«Но мы сейчас видим совершенно новые гнусные технологии, рассчитанные, видимо, на то, что в России не узнают, не заметят», — отметил эксперт.

Первым фейк опубликовал один из сайтов главаря террористического ПНС Ливии Файеза Сарраджа «Аль-Машхад аль-Либи», следующим лживый материал напечатал «Ахбар Либия» — источник с миллионной аудиторией в Facebook.

Малькевич призвал разоблачить фейки террористов ПНС Ливии на международном уровне

Ситуация, когда в Ливии фальсифицируют первую полосу авторитетного издания, чтобы оправдать ложь и фейки проправительственных СМИ — резонансное событие для новейшей истории медиа в РФ, заявил Малькевич. Он акцентировал внимание на огромную аудиторию читателей, которым предлагают откровенную ложь и пропаганду.

Малькеивич потребовал вывести ситуацию на международный уровень при поддержке Союза писателей РФ и МИД РФ.

«Я считаю, что мы должны довести эту ситуацию до того, чтобы с трибуны ООН было высказано наше отношение и оценка такого рода фальсификации, которая проводится по отмашке ПНС Сарраджа. Так называемое правительство (ПНС – Прим. ФАН), которое не контролирует ситуацию в своей стране, совершенно логично переходит ко лжи в медиа», — подытожил Александр Малькевич.

«Известия» уже проинформировали МИД РФ о фейке, о чем газета сообщила в эксклюзивном комментарии изданию Nation News.

Малькевич призвал разоблачить фейки террористов ПНС Ливии на международном уровне

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Сейчас Триполи захватило так называемое ПНС Ливии, которое связано с запрещенными в РФ террористическими организациями «Братья-мусульмане», ИГ и «Аль-Каида». ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

Глава «МВД» т.н. ПНС Фатхи Башага — главарь двух банд, которые состоят из бандформирований Триполи и Мисураты: «Аль-Сомуд» «166-й батальон ПНС», «Абу Салим», RADA, «Ан-Наваси» и «Батальон революционеров Триполи».

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Автор: Виктория Разумовская
#ливия #малькевич #пнс ливии

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