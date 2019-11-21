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Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу с 1 июля 2020 года

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу с 1 июля 2020 года

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19:25   21 Ноября 2019
Россия

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу с 1 июля 2020 года

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу с 1 июля 2020 года

Новый порядок медицинского осмотра для водителей при получении прав вступит в силу с 1 июля 2020 года. Приказ подписан министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 21 ноября. Решение отложить вступление приказа в силу принято с учетом обеспокоенности россиян.

В ведомстве пообещали проанализировать методы освидетельствования, «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

Напомним, новый порядок медосмотра для водителей привел бы к росту цен на справки. По новым правилам водителей должны были обязать сдавать кровь и мочу для определения наркотиков, а также на маркер CDT, который выявляет хронический алкоголизм.

Ранее глава государства Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра.

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Автор: Арсений Аскольский
#минздрав #медосмотр

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