Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу с 1 июля 2020 года
Новый порядок медицинского осмотра для водителей при получении прав вступит в силу с 1 июля 2020 года. Приказ подписан министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 21 ноября. Решение отложить вступление приказа в силу принято с учетом обеспокоенности россиян.
В ведомстве пообещали проанализировать методы освидетельствования, «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».
Напомним, новый порядок медосмотра для водителей привел бы к росту цен на справки. По новым правилам водителей должны были обязать сдавать кровь и мочу для определения наркотиков, а также на маркер CDT, который выявляет хронический алкоголизм.
Ранее глава государства Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра.