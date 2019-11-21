Посол Германии призвал мировое сообщество помочь урегулировать кризис в Ливии

Посол Германии в Ливии Оливер Овца призвал мировое сообщество помочь урегулировать кризис в Ливии — об этом он заявил после встречи с Палатой представителей в Тобруке.

«Цель Германии — сотрудничать со всеми регионами в Ливии, оказать ей помощь в поиске политического решения всех кризисов, среди которых — прекращение вооруженного конфликта», — заявил дипломат.

По его словам, в конце года состоится Берлинская конференция. Она призвана объединить все стороны ливийского конфликта.

Отвечая на вопрос журналистов о борьбе с нелегальной иммиграцией, посол отметил, что Германия борется с этим явлением с помощью некоторых мер. Однако при этом обеспечивает возможность тем, кто хочет жить в Европе, переселиться туда легальными способами.

Напомним, террористы ПНС Ливии контролируют северо-запад страны и столицу Триполи. Эта структура состоит из косвенно связанных друг с другом незаконных вооруженных формирований, которые периодически воюют между собой за территории и сферы влияния.

Члены триполитанского «правительства» связаны с террористическими группировками ИГ*, «Аль-Каида»* и «Братья-мусульмане»*. В частности, глава так называемого «МВД» ПНС Ливии Фатхи Башага связан с группировкой RADA, которая контролирует тюрьму «Митига», известную пытками и издевательствами над заключенными.

*Террористическая организация, запрещена в РФ