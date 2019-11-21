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Путин наградил пилотов Юсупова и Мурзина звездами Героев России

Путин наградил пилотов Юсупова и Мурзина звездами Героев России

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18:42   21 Ноября 2019
Россия

Путин наградил пилотов Юсупова и Мурзина звездами Героев России

Путин наградил пилотов Юсупова и Мурзина звездами Героев России

Российский лидер Владимир Путин вручил пилотам авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звезды Героев России. Они аварийно посадили Airbus A321 на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский.

Церемония награждения прошла в Екатерининском зале первого корпуса Кремля в четверг, 21 ноября.

«В сложной, аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, проявил отвагу», — заявил президент РФ.

«Чудо в кукурузном поле», как его прозвали в соцсетях и СМИ, произошло 15 августа. Airbus А321 с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский, на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, после чего двигатели частично отказали. Пилоты смогли посадить самолет в кукурузном поле. Жертв нет, пожара удалось избежать.

Самолет сажали командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Путин присвоил им звания Героев России на следующий день после инцидента — 16 августа. Другие члены экипажа тем же указом были удостоены орденов Мужества, награды им 20 ноября вручил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #а321 #уральские авиалинии

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