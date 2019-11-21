Путин открыл первый Московский центральный диаметр

Российский лидер Владимир Путин одним из первых проехал по Московскому центральному диаметру (МЦД) в четверг, 21 ноября. Президент участвовал в открытии первой ветки МЦД вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным, губернатором Московской области Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым.

Президент отметил, что подобные проекты позволяют решать транспортные проблемы Москвы. Собянин, Воробьев и Белозеров заявили, что МЦД смогут воспользоваться около полумиллиона человек.

Собянин вручил Путину именную карту «Тройка». Отметим, пересадка между МЦД и метро бесплатна.

Первые маршруты соединили Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. На платформы можно перейти из метро или наземных станций. По МЦД будут курсировать новые поезда «Иволга». Один такой состав способен перевозить до двух тысяч человек.