Захарова назвала «фейком про фейк» новость от имени «Известий» в про-сарраджевских СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «фейком про фейк» новость о поддельном скриншоте «Известий» про Ливию. По ее словам, это уникальный случай дезинформации.

По словам Захаровой, в МИД позвонили представители издания и с ужасом рассказали о фейке, который выдали журналисты, поддерживающие так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.

«Такого наглого фейка даже мы не видели, несколько ссылок удалось заблокировать», — призналась Мария Захарова на брифинге.

По словам официального представителя министерства иностранных дел РФ, речь идет не об искаженной цитате, а о том, что кто-то взял известную российскую газету, скопировал ее первую полосу и вставил туда откровенный «фейк про фейк».

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что в ряде лояльных террористам ливийских СМИ вышла информация якобы от российского издания, в которой сообщается о тайной встрече ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара и «премьер-министра» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Причем «шапка» «Известий» и ее внешний вид был полностью скопирован, фейковая новость вставлена на первую полосу, а все остальные новости являются старыми и были выпущены в конце октября.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама». Она необходима для того, чтобы освободить часть страны от боевиков, захвативших территории после революции 2011 года. В апреле 2019-го начался новый этап операции ЛНА по освобождению столицы Триполи от бандитов возглавляемого Файезом Сарраджем так называемого ПНС Ливии, которое связано с запрещенными в России террористическими организациями: ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане».