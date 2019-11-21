Косачев не исключил встречи с новым послом США в РФ Салливаном

Комитет Сената по иностранным делам поддержал кандидатуру первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла США в России. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев счел важным, чтобы Салливан, если его кандидатуру на должность посла все же утвердит Конгресс, оставался дипломатом и не становился политиком.

«Салливан все-таки не политик, а профессиональный дипломат. Он будет и в позиции посла — дипломатом, а не политиком. Потому, как только послы претендуют на некую политическую роль: как например господин Макфол (Майкл Макфол, — прим.ред.) пытался это делать, тогда все идет наперекосяк», — объяснил Косачев «Политике Сегодня».

Также Косачев думает, что господин Салливан внимательно изучит опыт своих предшественников. В том числе и опыт плачевный. И не будет совершать ошибок бывших послов.

«Как дипломат, я надеюсь, он будет работать в пользу реализации своей главной миссии, а миссия любого посла заключается в том, чтобы содействовать развитию двусторонних отношений, а не их блокировке. Если у господина Салливана будут такие инструкции, если у него будут такие убеждения, то может быть успешная миссия. И мы его тогда будем поддерживать», — добавил Косачев.

Сенатор не исключил встречи с новым послом. Только вот по правилам – запрос на мероприятие должен инициировать сам дипломат.

Ранее кандидатуру Салливана выдвинул президент США Дональд Трамп. Экс-посол Штатов в Москве Джон Хантсман покинул пост в октябре. Он возглавлял американскую дипмиссию с 2017 года.