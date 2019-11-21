«Известия» опровергли вышедшую от их имени информацию в лояльных террористам СМИ Ливии

Сразу несколько ливийских СМИ опубликовали информацию о том, что российское издание «Известия» якобы сообщило о тайной встрече ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара и «премьер-министра» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Сначала информация появилась на сайте «Аль-Машхад аль-Либи», где любят освещать деятельность боевиков ПНС Ливии, после чего еще два крупных сайта перепечатали эту новость и выдали фейк за правду.

СМИ опубликовали поддельную первую полосу «Известий», где в заголовке сообщалось: «Файез Саррадж ведет переговоры с Халифой Тайно Чтобы выбраться из кризиса» (орфография и пунктуация сохранены). Якобы номер издания вышел 20 ноября. В сообщении указывается, что будто бы у «Известий» есть источники, которые сообщили о тайной встрече Хафтара и Сарраджа.

Еще приводятся цитаты о том, что глава Ливийской национальной армии встречается с террористом ПНС Ливии, чтобы «выбраться из сложившегося политического кризиса» и «способствовать общенациональному диалогу при участии всех ливийцев». Также в материале критикуется политика Хафтара, которому якобы не удалось быстро захватить столицу Триполи, поэтому он решил пойти на мировую.

Фейковая новость красуется на липовой первой полосе, также «журналисты» поставили туда фотографию 2017 года, когда Хафтар и Саррадж действительно вели переговоры. В «Известиях» отмечают, что логотип издания и верхняя часть вырезаны из реально существующего номера газеты. Только вот фейковая первая полоса не похожа на реальную, а остальные тексты перепечатаны с 23 октября.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию по освобождению столицы Ливии и соседних регионов от террористов ПНС. ЛНА планирует освободить захваченные боевиками территории, а затем восстановить государственность и мирную жизнь в стране.