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 «Известия» опровергли вышедшую от их имени информацию в лояльных террористам СМИ Ливии

«Известия» опровергли вышедшую от их имени информацию в лояльных террористам СМИ Ливии
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 «Известия» опровергли вышедшую от их имени информацию в лояльных террористам СМИ Ливии

«Известия» опровергли вышедшую от их имени информацию в лояльных террористам СМИ Ливии
16:35   21 Ноября 2019
Весь мир

«Известия» опровергли вышедшую от их имени информацию в лояльных террористам СМИ Ливии

«Известия» опровергли вышедшую от их имени информацию в лояльных террористам СМИ Ливии

Сразу несколько ливийских СМИ опубликовали информацию о том, что российское издание «Известия» якобы сообщило о тайной встрече ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара и «премьер-министра» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Сначала информация появилась на сайте «Аль-Машхад аль-Либи», где любят освещать деятельность боевиков ПНС Ливии, после чего еще два крупных сайта перепечатали эту новость и выдали фейк за правду.

СМИ опубликовали поддельную первую полосу «Известий», где в заголовке сообщалось: «Файез Саррадж ведет переговоры с Халифой Тайно Чтобы выбраться из кризиса» (орфография и пунктуация сохранены). Якобы номер издания вышел 20 ноября. В сообщении указывается, что будто бы у «Известий» есть источники, которые сообщили о тайной встрече Хафтара и Сарраджа.

Еще приводятся цитаты о том, что глава Ливийской национальной армии встречается с террористом ПНС Ливии, чтобы «выбраться из сложившегося политического кризиса» и «способствовать общенациональному диалогу при участии всех ливийцев». Также в материале критикуется политика Хафтара, которому якобы не удалось быстро захватить столицу Триполи, поэтому он решил пойти на мировую.

«Известия» опровергли вышедшую от их имени информацию в лояльных террористам СМИ Ливии

Фейковая новость красуется на липовой первой полосе, также «журналисты» поставили туда фотографию 2017 года, когда Хафтар и Саррадж действительно вели переговоры. В «Известиях» отмечают, что логотип издания и верхняя часть вырезаны из реально существующего номера газеты. Только вот фейковая первая полоса не похожа на реальную, а остальные тексты перепечатаны с 23 октября.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию по освобождению столицы Ливии и соседних регионов от террористов ПНС. ЛНА планирует освободить захваченные боевиками территории, а затем восстановить государственность и мирную жизнь в стране.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #ливия #африка #весь мир #известия

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