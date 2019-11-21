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 Алкоголь в стенах СПбГУ незаконно продавали, когда в нем работал нынешний ректор РГПУ

Алкоголь в стенах СПбГУ незаконно продавали, когда в нем работал нынешний ректор РГПУ
Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

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 Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
ЛНА пресекла очередную незаконную поставку турецкой бронетехники террористам ПНС

ЛНА пресекла очередную незаконную поставку турецкой бронетехники террористам ПНС

 «Известия» опровергли вышедшую от их имени информацию в лояльных террористам СМИ Ливии

«Известия» опровергли вышедшую от их имени информацию в лояльных террористам СМИ Ливии
16:28   21 Ноября 2019
Весь мир

МИД РФ назвал угрозы США к Египту очередной манипуляцией

МИД РФ назвал угрозы США к Египту очередной манипуляцией

В министерстве иностранных дел России уверены, что США грозятся санкциями за покупку российских Су-35, чтобы вынудить покупать американское оружие. Поведение американских властей российские политики трактуют не иначе, как очередную манипуляцию.

«Вашингтон пытается запугиванием вынудить приобретать свое оружие», — заявили в ведомстве.

Немногим ранее государственный секретарь Соединенных штатов Кларк Купер напомнил, что Египет может лишиться права на покупку американского оборудования. Санкции могут настигнуть страну из-за покупки российских истребителей, по словам Купера. Также он отметил, что египетская сторона уведомлена о возможных рисках попадания под американские ограничения.

Недавно издание The Wall Street Journal сообщило, что госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Марк Эспер также предостерегали Египет от приобретения российских истребителей. Они направили письмо египетскому министру обороны и военной промышленности Мухаммеду Заки и порекомендовали не приобретать Су-35.

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Автор: Лев Кандинский
#россия #сша #египет

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