ЛНА пресекла очередную незаконную поставку турецкой бронетехники террористам ПНС

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил, что военнослужащие предотвратили незаконную поставку бронетехники со стороны Турции и ликвидировали ее. Турецкую военную технику выгрузили в портах «Аль-Хадид» и «Ас-Сульб», эти машины предназначались террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

По словам Ахмада Мисмари, это произошло 19 ноября после того, как ЛНА узнала о том, что Турция готовит незаконную поставку бронетехники для террористов, которые потом должны были перебросить ее к боевым позициям. Представители Ливийской национальной армии проследили за высадкой техники и уничтожили ее вместе с боеприпасами на складах.

Также военные ЛНА смогли системой ПВО сбить итальянский беспилотник. В ответ на это Минобороны Италии заявило, что летательный аппарат выполнял миссию «Безопасное море», а вовсе не следил за ситуацией в Ливии. Также ведомство сообщило, что «правительство» Ливии якобы согласовало полет беспилотника.

ЛНА проводит контртеррористическую операцию по освобождению столицы Триполи и еще нескольких населенных пунктов от террористов ПНС Ливии. Военными ЛНА руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, который вместе с соратниками планирует освободить захваченные боевиками территории и восстановить государственность Ливии и мирную жизнь в стране.