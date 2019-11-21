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ЛНА пресекла очередную незаконную поставку турецкой бронетехники террористам ПНС

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ЛНА пресекла очередную незаконную поставку турецкой бронетехники террористам ПНС

ЛНА пресекла очередную незаконную поставку турецкой бронетехники террористам ПНС

 «Известия» опровергли вышедшую от их имени информацию в лояльных террористам СМИ Ливии

«Известия» опровергли вышедшую от их имени информацию в лояльных террористам СМИ Ливии
17:30   21 Ноября 2019
Весь мир

ЛНА пресекла очередную незаконную поставку турецкой бронетехники террористам ПНС

ЛНА пресекла очередную незаконную поставку турецкой бронетехники террористам ПНС

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил, что военнослужащие предотвратили незаконную поставку бронетехники со стороны Турции и ликвидировали ее. Турецкую военную технику выгрузили в портах «Аль-Хадид» и «Ас-Сульб», эти машины предназначались террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

По словам Ахмада Мисмари, это произошло 19 ноября после того, как ЛНА узнала о том, что Турция готовит незаконную поставку бронетехники для террористов, которые потом должны были перебросить ее к боевым позициям. Представители Ливийской национальной армии проследили за высадкой техники и уничтожили ее вместе с боеприпасами на складах.

Также военные ЛНА смогли системой ПВО сбить итальянский беспилотник. В ответ на это Минобороны Италии заявило, что летательный аппарат выполнял миссию «Безопасное море», а вовсе не следил за ситуацией в Ливии. Также ведомство сообщило, что «правительство» Ливии якобы согласовало полет беспилотника.

ЛНА проводит контртеррористическую операцию по освобождению столицы Триполи и еще нескольких населенных пунктов от террористов ПНС Ливии. Военными ЛНА руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, который вместе с соратниками планирует освободить захваченные боевиками территории и восстановить государственность Ливии и мирную жизнь в стране.

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #ливия #пнс ливии

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