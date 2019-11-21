Алкоголь в стенах СПбГУ незаконно продавали, когда его возглавлял нынешний ректор РГПУ

РГПУ имени Герцена попал в центр внимания СМИ после того, как в редакцию Nation News и Федерального агентства новостей обратились экс-студентки и рассказали о том, что депутат ЗакСа и преподаватель Борис Вишневский домогался их и вступил с одной из девушек в интимные отношения. Позже выяснилось, что это не первый «деликатный момент», который пытается скрыть руководство вуза.

Журналисты ФАН нашли в стенах учебного заведения, где учатся несовершеннолетние, кафе с широкой алкогольной картой. После контрольной закупки и выяснилось, что ректорат «закрывает на это глаза».

Кафе «Любимый Хабиб» заняло помещение в 2006 году, в 2017-м вуз потребовал провести проверку, в ходе которой выяснилось, что в заведении действительно продают алкоголь. После этого спиртные напитки пропали из рекламы и с сайта кафе, но фактически никуда не делись.

Отметим, до публикации ФАН данный факт не волновал ректорат учебного заведения и сотрудников надзорных органов. Позже вуз опроверг, что смотрит на ситуацию «спустя рукава», а заявил, что пытается выгнать арендатора через суд, и даже оповестил об этом прокуратуру.

Такое халатное отношение к законодательству РФ свойственно не только РГПУ, но и старейшему университету — СПбГУ, отмечает ФАН. Еще в середине нулевых в здании филологического факультета на набережной Лейтенанта Шмидта 11 работал ресторан «Айвенго».

Сейчас здесь находится одно из структурных подразделений филфака университета. Деканом тогда был Сергей Богданов, который сейчас и возглавляет РГПУ имени Герцена.

Ресторан закрыли, а основные аудитории факультета переехали на Университетскую набережную. Однако в интернете остались отзывы гостей, которые подтверждают факт продажи алкоголя на территории вуза. Пишут, что пиво «чаще всего свежее».

Другие пользователи ссылаются на широкую винную карту или указывают на наличие более крепких напитков.

Репутация РГПУ постепенно угасает: секс-скандал с Вишневским, жалобы о коррупции, укрывательство нарушений федерального закона — все это современные реалии вуза, отмечает издание. ФАН напомнило, что университет возглавляет ректор, против которого ранее возбудили дело по ст. 285 УК РФ по поводу возможного нанесения ущерба вузу в размере 11 миллионов 600 тысяч рублей.

Редакция ФАН направила запрос в прокуратуру города Петербурга по факту нарушения ФЗ РФ № 171, а также неисполнения, ранее вынесенного судебного решения.