Россия и Египет налаживают тесное сотрудничество как во времена СССР

Россия все более активно стремится к участию в модернизации Суэцкого канала, что заставило экспертов задуматься, а не возврат ли это к советскому прошлому, когда страны тесно сотрудничали. Так, гендиректор судостроительной компании Татарстана Ринат Мистахов отметил, что его предприятие намерено в ближайшее время заключить контракт по модернизации трех судоверфей.

Россия займет роль генерального подрядчика в новом египетском проекте, одним из партнеров станет петербургский Центр технологии судостроения и судоремонта. Мистахов рассказал, что сейчас уже полным ходом идет разработка технического проекта и научно-конструкторской документации, а также решаются вопросы поставки оборудования, обучения менеджмента и совместной постройки кораблей.

«Мы подписали меморандум, расписали дорожную карту, а сейчас переходим к конкретным мероприятиям…», — добавил он в беседе с ТАСС.

Мистахов поделился надеждами на то, что окончательно соглашение о сотрудничестве будет подписано до конца текущего года. По его словам, российская компания показала египтянам свои умения на примере модернизации объекта в Зеленодольске, где был осовременен завод имени Горького. Египетские коллеги оценили проведенные работы и заявили, что им требуется такая же модернизация одного из заводов.

Что касается сотрудничества стран, в ноябре заместитель главы Минпромторга Олег Рязанов посетил партнерское государство. Переговоры показали, что Египет готов кооперироваться с Россией в вопросах модернизации Суэцкого канала. Рязанцев встретился с главой администрации Суэцкого канала Усамой Рабиа и помощником президента страны Мохабом Мамишем, обе встречи подтвердили возможность участия России в будущем канала.

Эксперты уверены, что у России весьма разносторонние интересы в партнерстве с Египтом. Выход на египетский рынок сулит стране и вхождение в общий Восточный и южноафриканский рынки, в которых состоят более 20 стран, передает издание NEWS.ru.

Также исследователи не сомневаются в том, что укрепление российско-египетских отношений — лишь часть более глобальных планов России, которые заключаются в построении нового регионального порядка на Ближнем Востоке. Подобно советским временам, это предполагает плотную связь с Каиром, однако при этом с гораздо более гибкой политикой взаимодействия, чем раньше.