Минздрав отложил новую процедуру медкомиссии для водителей

Президент России Владимир Путин раскритиковал Минтруд за порядок медосмотра водителей, который хотели ввести в России с 22 ноября. По словам российского лидера, это недопустимо.

В четверг, 21 ноября, российский президент поучаствовал в церемонии открытия движения по МЦД. В ходе церемонии он отметил рост цен на медицинские справки для водителей. По словам Путина, 3,2 миллиона человек получают минимальный размер оплаты труда, который равняется 11 тысячам 280 рублям. Президент отметил, что ряд работодателей не платит людям и эти деньги, нарушая закон.

«Если отдавать пять тысяч рублей за справку, то человеку надо отдать половину зарплаты?», — возмутился президент РФ. — «И еще все инстанции пройти и все согласовать. Министерство труда должно было посмотреть, что это такое».

Ранее Минздрав отложил вступление приказа о новой процедуре медкомиссии для водителей. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. По его словам, это связано с тем, что граждане РФ крайне обеспокоены повышением цены на справку о медосвидетельствовании. Глава Минздрава Вероника Скворцова уже подписала документ о том, что вступление приказа в силу приостановлено.

Новые сроки действия приказа не называются, так как сейчас специалистам предстоит провести дополнительный анализ методов, которые необходимы для проведения освидетельствования. Олег Салагай отметил, что будут учтены методы ценообразования в регионах, чтобы сумма за справку не была слишком высокой.

В пятницу, 22 ноября, в силу должен был вступить приказ Минздрава РФ, согласно которому система медосвидетельствования водителей и будущих водителей меняется. Из-за этого цена на справку в регионах доходила до 8-9 тысяч рублей вместо нынешних 300. Согласно документу, россиян хотели обязать сдавать кровь и мочу для определения наркотиков, а также на маркер CDT, который выявляет хронический алкоголизм.

Из-за того, что цены на справку возросли в несколько раз, в регионах стали массово обращаться за документом за день до вступления приказа в силу. В наркологических диспансерах образовывались многометровые очереди из тех, кто хотел успеть сделать справку по старой цене. Люди занимали очередь на морозе с ночи.