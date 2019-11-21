Участники видео с убийством в Сирии никак не связаны с Россией — Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент даже предполагать, что один из участников преступления россиянин, нет никаких оснований. Запечатленное на видео зверское убийство человека в Сирии никак не связано с российской военной операцией. Пресс-секретарь российского лидера также назвал беспочвенными любые репутационные опасения.

«Это не имеет абсолютно никакого отношения к российским военным, что бы там ни публиковалось», — подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков также отметил, что пока нельзя даже предположить, может ли один из людей на видео быть гражданином России. Кроме того, он рассказал, что президент России Владимир Путин не занимается вопросами деятельности каких-либо частных военных компаний в САР и также не принимает никаких подобных решений.

Пресс-служба Владимира Путина находится в курсе только тех вопросов, которые связаны с деятельностью подчиненных Верховному главнокомандующему структур, например, работы Министерства обороны России.