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14:59   21 Ноября 2019
Россия

Закон о признании физических лиц иноагентами принят в Госдуме

Закон о признании физических лиц иноагентами принят в Госдуме

Закон о признании физических лиц иностранными агентами принят в Госдуме в третьем чтении. Это коснется тех, кто распространяет контент СМИ-иноагентов или участвует в его создании, а также получает зарубежное финансирование.

Авторами законопроекта стали парламентарии Петр Толстой и Леонид Левин, они создали законопроект в 2017 году, его приняли в первом чтении в 2018-м. После этого  последовал ряд поправок, которые предложили депутаты Андрей Климов и Василий Пискарев. Согласно поправкам, решение о включении в список иноагентов будет принимать Минюст РФ и МИД РФ.

Закон о статусе иноагента для СМИ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным два года назад. Теперь иностранными агентами являются те СМИ, которые получают финансовую поддержку из-за рубежа от государств или компаний. Закон стал ответной мерой на санкции со стороны США, когда RT America признали иностранным агентом.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #иноагенты

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