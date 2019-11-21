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 Италия возвращается к колониальной политике в Ливии, используя поддержку террористов ПНС

Италия возвращается к колониальной политике в Ливии, используя поддержку террористов ПНС
22:53   21 Ноября 2019
Весь мир

Малькевич рассказал о вкладе террористов ПНС в разрушение экономики Ливии

Малькевич рассказал о вкладе террористов ПНС в разрушение экономики Ливии

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич не удивлен шокирующим снимками, на которых дети в Триполи в школу ходят по горам мусора. Историческая столица Ливии захвачена террористами из так называемого Правительства национального согласия (ПНС), а их устремления понятны по поведению на саммите Россия – Африка в Сочи, сказал Малькевич Nation News.

«Был запланирован круглый стол, посвященный развитию Ливии. На мероприятии присутствовал и российский бизнес, готовый инвестировать в Ливию. Однако, узнав, что на круглом столе будет делегация из Бенгази, представители ПНС Ливии встречу проигнорировали. После этого мне стало все понятно про ПНС Ливии, это — люди, которые ставят свои амбиции выше интересов страны и выше нужд людей», — отметил Малькевич.

По мнению главы ФЗНЦ, террористам ПНС незачем развивать экономику Ливии – деньги они получают деньги от преступного бизнеса и строят частные подпольные тюрьмы. ФЗНЦ намерен добиваться международного трибунала по преступлениям террористов ПНС Ливии.

«Для кого-то правительство Сарраджа до сих пор является еще рукопожатным, но все, что их интересует, — это сиюминутное ситуативное обогащение на людских бедах», — добавил Малькевич.

Сейчас в Триполи живут более миллиона человек. По ночам местные жители опасаются покидать дома, ведь с наступлением темноты в городе хозяйничают мародеры и бандиты, среди которых и те, кто являются частью «правительства».

Осенью этого года в Триполи побывали корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгис Микульскис. После командировки они рассказали, что в таких районах столицы Ливии, как Гергадж, открыто правят организованные преступные группировки, которые похищают людей, имущество и торгуют наркотиками. Заправляет всем местная мафия, которая делится доходами с чиновниками, подчиняющимися ПНС Ливии. На территориях, которые оккупированы ПНС Ливии, ситуация постоянно усугубляется, а граждане с каждым днем все больше недовольны происходящим на их родной земле.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии — управляемая извне структура, сформированная Западом после свержения последнего правителя Ливии — Муаммара Каддафи в результате революции. Функционеры ПНС Ливии связаны с террористами как общим бизнесом, так и общими кураторами на Западе. Несмотря на апелляцию к «международному признанию», «правительство» признали лишь 12 стран-членов ООН. Террористы ПНС Ливии контролируют Триполи и северо-запад страны.

На остальной части Ливии власть находится в руках у Временного правительства, с чьими представителями «триполитанское правительство» побоялось встретиться в Сочи. Глава Временного правительства Абдулла аль-Тани призвал к возвращению перемещенных лиц, отметив, что покроет все необходимые для этого расходы и предоставит им временное жилье. Аль-Тани также сообщил, что правительство будет каждый месяц платить им стипендию на фиксированный период и помогать искать работу. Заявление Аль-Тани появилось в профиле правительства в Facebook в среду.

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Автор: Анастасия Филиппова
#ливия #малькевич #лна #пнс #фзнц

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