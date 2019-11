Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич не удивлен шокирующим снимками, на которых дети в Триполи в школу ходят по горам мусора. Историческая столица Ливии захвачена террористами из так называемого Правительства национального согласия (ПНС), а их устремления понятны по поведению на саммите Россия – Африка в Сочи, сказал Малькевич Nation News.

По мнению главы ФЗНЦ, террористам ПНС незачем развивать экономику Ливии – деньги они получают деньги от преступного бизнеса и строят частные подпольные тюрьмы. ФЗНЦ намерен добиваться международного трибунала по преступлениям террористов ПНС Ливии.

School children in Libyan Capital Tripoli head home after a long day at school. #Libya pic.twitter.com/KtGBaFlgz8