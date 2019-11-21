Автор книги о «Белых касках» указал на их связь с ИГ* и торговлей органами

Автор книги о «Белых касках», директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил интерес к подробному изучению деятельности псевдогуманитарной организации в Сирии связью ее членов с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Мы были удивлены, увидев какой большой поток пропаганды террористических организаций распространяется через аккаунты, которые принадлежали членам “Белых касок”. Мы стали изучать эту организацию уже подробнее в ходе наших визитов в Сирию. У нас было много встреч с разными людьми, представителями оппозиции, бывшими членами “Белых касок”, бывшими членам незаконных вооруженных формирований, которые были амнистированы правительством Сирии. Мы стали изучать эту ситуацию и получили такой большой объем данных», — сказал Григорьев.

Вступительное слово к исследованию «Белые каски»: пособники террористов и источники дезинформации» взял глава МИД РФ Сергей Лавров по просьбе автора. Министр напомнил, что провокации «Белых касок», включая постановки бомбардировок отравляющими газами с целью демонизировать власти Сирии, служили предлогом для ударов по правительственной армии. Лавров уверен, что изложенные в книге сведения заинтересуют не только востоковедов, но и широкую российскую и зарубежную общественность.

В частности, автор проливает свет на возникновение «Белых касок». В книге приводятся свидетельства многочисленных очевидцев, рассказывающих о сирийском бизнесе организации на насильственном изъятии человеческих органов. Аналогичная система существовала в Косово, во главе которой стоял сотрудник британской разведки и будущий создатель «Белых Касок» Джеймс Ле Мезьер.

«Доказательства» химатаки от «Белых касок» в апреле 2018 года позволили Западу обвинить Дамаск в бомбардировке города Дума в Восточной гуте. Организация опубликовала кадры с детьми, которых врачи якобы пытались спасти о отравляющих веществ. Через неделю международная коалиция во главе с США нанесла удары по объектам в САР, не дожидаясь выводов комиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Похожую провокацию «Белые каски» провернули в апреле 2017 года в сирийском городе Хан-Шейхун, что послужило поводом для ракетного удара ВМС США по базе ВВС Сирии Эш-Шайрат.