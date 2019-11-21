Госдума запретила продажу техники без российского программного обеспечения

Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает продажу электронных гаджетов без российского программного обеспечения (ПО).

Проект в июле внесли депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Закон запрещает продавать в России смартфоны, компьютеры, а также телевизоры с функцией «смарт-ТВ» без предустановки российского софта.

Точный перечень товаров и ПО определит правительство РФ.

Авторы считают, что закон защитит интересы российского бизнеса, уменьшит злоупотребление со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Нововведение вступит в силу с 1 июля 2020 года.