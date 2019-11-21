США по-новому заметают следы воровства нефти в Сирии

Глава Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин считает, что США пытаются замести следы своей незаконной деятельности на территории Сирии.

Таким мнением эксперт поделился с «Политикой сегодня», комментируя сообщения о встрече представителей Пентагона с главарями «Демократических сил Сирии» (SDF). В апреле этого года на американской базе в городе Айн-Исса стороны обсудили дележку нефти, после чего доходы американцев от незаконной добычи сирийского «черного золота» резко выросли.

«Сам фактор «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ) был достаточно интересный и скрывающий теневую добычу нефти, а также ее транспортировку и американское присутствие», - заявил Бредихин.

Также политолог считает, что Соединенные Штаты, повышая ставки в сирийской игре, пытаются нащупать новые рычаги, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

«Вчерашние боевики могут взять и перекраситься в какое-то национальное движение, какую-то новую политическую партию, которая будет спонсироваться США, поддерживать и покрывать интересы США на территории Сирии», - добавил эксперт.

Как ранее сообщало ФАН, территории Сирии и Ирака, где американцы ведут незаконный нефтяной бизнес, занята курдскими вооруженными бандформированиями. Группировки курдских боевиков выполняют роль медийной ширмы, под прикрытием которой американцы превращают природные богатства сирийского народа в деньги на своих счетах.

До весны этого года курдским террористам, которые оккупируют нефтегазовые месторождения на северо-востоке Сирии, отходило порядка 75% дохода от нелегального нефтяного бизнеса США. Однако в апреле представители Пентагона и высокопоставленные главари SDF встретились на американской военной базе в Айн-Иссе. Агентство опубликовало подробную карту маршрутов контрабанды нефти.

Согласно данным Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики, США добывают и продают нефти на 3,3 миллиона долларов в день или на 1,1 миллиарда долларов в год. По итогам новых договоренностей с курдами США забирают себе порядка 70-80 миллионов долларов прибыли в месяц, и только около 10 миллионов долларов ежемесячно распределяют между руководящей верхушкой курдских боевиков.