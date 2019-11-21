Марков заявил, что после секс-скандала не видит в Вишневском политика

Секс-скандалист Борис Вишневский, обвиненный выпускницами РГПУ имени Герцена в домогательствах, планирует участвовать в выборах в Госдуму и даже намерен подвинуть Григория Явлинского с поста главы «Яблока». О планах депутата петербургского ЗакСа стало известно Nation News.

Политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков считает, что с учетом сложившейся ситуации у Вишневского нет никаких шансов получить развитие в российской политике. Эксперт предположил, что таким образом петербургский парламентарий хочет усилить свою защиту.

«Понятно, что у Вишневского не будет никакой поддержки со стороны массового избирателя, за исключением узкой секты российских русофобов. За него, конечно, заступятся те, кто считает, что его обижают, но население, думаю, не поддержит», — отметил Марков.

Напомним, выпускница РГПУ по имени Кристина ранее обратилась в СМИ, рассказав, что ее домогался Вишневский. По ее словам, политик приставал ко многим студенткам, обещая помощь в учебе и благоустройстве. В качестве «жертв» он выбирал девочек из провинции, за которых в Петербурге некому заступиться.