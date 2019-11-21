Главы МИД G20 обсудят свободную торговлю, устойчивое развитие и сотрудничество с Африкой

Встреча глав МИД G20 состоится 22-23 ноября в Японии. Дипломаты обсудят вопросы свободной торговли, устойчивого развития и Африки. Об этом сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

Российский министр Сергей Лавров примет участие во встрече.

«В ходе совещания в Нагое особое внимание по инициативе японской стороны будет уделено трем крупным темам: свободная торговля и глобальное экономическое управление, цели устойчивого развития и Африка», — отметили в департаменте.

Лавров в своих выступлениях планирует говорить о незыблемости Устава ООН как источника международного права, господствующей роли организации в организации межгосударственного сотрудничества. Также министр расскажет о прошедшем в Сочи саммите Россия — Африка.