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Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

 Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
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14:16   21 Ноября 2019
Весь мир

Главы МИД G20 обсудят свободную торговлю, устойчивое развитие и сотрудничество с Африкой

Главы МИД G20 обсудят свободную торговлю, устойчивое развитие и сотрудничество с Африкой

Встреча глав МИД G20 состоится 22-23 ноября в Японии. Дипломаты обсудят вопросы свободной торговли, устойчивого развития и Африки. Об этом сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

Российский министр Сергей Лавров примет участие во встрече. 

«В ходе совещания в Нагое особое внимание по инициативе японской стороны будет уделено трем крупным темам: свободная торговля и глобальное экономическое управление, цели устойчивого развития и Африка», — отметили в департаменте. 

Лавров в своих выступлениях планирует говорить о незыблемости Устава ООН как источника международного права, господствующей роли организации в организации межгосударственного сотрудничества. Также министр расскажет о прошедшем в Сочи саммите Россия — Африка.

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Автор: Виктория Разумовская
#g20 #лавров #мид рф

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