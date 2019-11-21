Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на слова олигарха Игоря Коломойского о мире между Россией и Украиной. Он заявил, что подобный вопрос находится в компетенции президента, а не бизнесмена.

«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не какой-либо бизнесмен Украины», — отметил Зеленский в ходе визита на базу ВМС Украины в Очакове.

Напомним, в октябре Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной. Он также обвинил США в использовании Киева для ослабления Москвы. Бизнесмен считает, что финансирование из РФ могло бы заменить транши МВФ.

Коломойского на Украине неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это категорически отрицал. Коломойский — один из самых богатых людей в стране. Состояние олигарха оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.