Жадный Чичваркин не будет перечислять деньги в созданный в Британии ФБК — Серуканов

Блогер Алексей Навальный считает себя борцом с коррупцией и будущим лидером России, но сам при этом живет на деньги бежавшего в Великобританию бизнесмена Евгения Чичваркина, рассказал бывший юрист признанного иноагентом ФБК Виталий Серуканов во время стрима RT.

По словам Серуканова, создавший в Великобритании специальный Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства (Anti-corruption & Libertarian Fundtraising) Евгений Чичваркин сам не потратит ни копейки из собственного кармана и не будет перечислять туда деньги, потому что он слишком жадный. Своим признанием о создании Фонда Чичваркин разрушил легенду Навального о том, что блогеру перечисляют деньги простые россияне.

Навальный открыто врал людям, говоря о том, что ему никогда не нужны были иностранные деньги, а сам он живет скромно. На вопросы про биткоины он не отвечал, но при этом постоянно ездил отдыхать за границу, а дочь устроил в элитный американский вуз. Серуканов предположил, что Навальный попросил Чичваркина открыть фонд в Великобритании, так как в России его так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» признали иностранным агентом.

Теперь блогер может официально говорить, что деньги ему идут с Запада, но никто никогда не узнает о том, кто именно отправляет ему средства. По словам Серуканова, это связано с тем, что фонд оформлен как Ltd, а такая форма позволяет не раскрывать имена тех, кто вносит туда деньги.

«Сам Чичваркин вряд ли будет перечислять Навальному деньги, но в Великобритании есть немало богатых людей, обиженных на Россию, которые будут переводить блогеру средства и официально его поддерживать, не боясь быть рассекреченными», — говорит Виталий Серуканов.

Раньше Чичваркин говорил, что переводит Навальному по сто тысяч рублей от тех, кто хочет анонимно поддержать завравшегося блогера, то теперь бизнесмен стал «официальной прокладкой», организовав фонд в Великобритании, отмечает Серуканов. Он говорит, что сейчас Навальному самое время во всем признаться или рассказать о лжи Чичваркина, но он этого делать не собирается, так как дружба с бизнесменом ему выгодна.

Серуканов подчеркивает, что Навальный обещал своим подписчикам отчитываться за каждый пришедший рубль, но зарегистрировав фонд в Великобритании, теперь точно становится понятно, что его финансируют с Запада и никаких отчетов ждать не стоит.