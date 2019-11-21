Названы победители Форума «Развитие регионов. Лучшее для России»

В Краснодаре прошли Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России», были выбраны лучшие национальные проекты. Мероприятия проходили с 14 по 16 ноября, это был уже третий по счету региональный экономический Форум «Лучшее для России-2019».

В этом году участниками стали ведущие российские и международные компании, их представители обсудили перспективы рыночного, социального и технологического развития регионов. Форум был разделен два основных тематических блока: «Эволюция регионов. Создаем комфорт для людей» и «Бизнес для регионов. Как построить экономику счастья».

Выровнять уровень и темп развития городов — задача непростая, для ее исполнения нужна поддержка лидеров экономического рынка. На форум приехали представители именно таких сильных компаний, к примеру, ПАО «ГМК Норильский никель» — она вносит немалый вклад в региональное развитие.

«Вклад компании «Норникель» в подготовку и проведение Зимней универсиады 2019 высоко оценен экспертным сообществом, поскольку это инвестиции не только в спортивную и городскую инфраструктуру, но также в кадровый потенциал Красноярского края, в развитие института добровольчества, в популяризацию Сибирского региона во всем мире», — делится достижениями компании директор проектного офиса ПАО «ГМК «Норильский никель» Яна Гриб.

Завершился форум торжественной Церемонией награждения Лауреатов Программы «Развитие регионов. Лучшее для России-2019». Награды участники получили в 24 категориях: начиная с IT и цифровых технологий и вплоть до проектов социально-устойчивого развития, от ритейла до телекоммуникационных технологий.

В наши дни наблюдается общая тенденция среди лидеров безнес-среды, все они заинтересованы в развитии регионов, что и ложится в основу новых программ социально-экономического развития. Об этом говорит, например, появление огромного количества инициатив, касающихся развития городской инфраструктуры. В этом ключе лауреатами стали: ПАО «ГМК «Норильский никель», Центр Корпоративных решений РЦ «Тольятти» Сбербанка, АО «СУЭК», ПАО «Газпром» и Коммуникативное агентство АГТ, АО «Расчетные решения», ООО «КНАУФ ГИПС Кубань», Инвестиционная группа «РВМ Капитал», АО «ДСК «Автобан», Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Награды в специальных номинациях получили Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и Президент судебно-экспертной палаты РФ Денис Шульженко.

Экспертный совет Программы оценил проекты компаний, которые предложили способы создания большей инвестиционной привлекательности регионов и стратегической поддержки действующих производств, а также создание новых. Награждены: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «Севергазбанк»,ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», ГБУ Малый бизнес Москвы, АО «Инвестиционная компания «Финам», Торговая сеть «Пятерочка», Лаборатория «Гемотест», Pickpoint Pedant.ru, Оператор фискальных данных OFD.ru, мобильный оператор DANYCOM.Mobile, ООО «Спорт Форум», NATURA SIBERICA, сеть развлекательных центров LaserLand, LUNDENILONA и сеть апартаментов «9 ночей».

Одними из важнейших и наиболее приоритетных направлений Программы являются улучшение городской среды, развитие территории и увеличение мест для комфортного отдыха, количества рабочих мест и цифровизация образовательного процесса — это далеко не все, за что получили свои награды лауреаты. Так, победителями стали: Центр Корпоративных Решений РЦ «Новосибирск» Сбербанка, ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», AZIMUT Hotels Company, KFC, Samsung R&D Institute RUS, сеть магазинов парфюмерии и косметики Л'Этуаль.

Мероприятие вела телеведущая передачи «Утро России» журналистка Елена Николаева. Участники высоко оценили событие:

«Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» — это отличная возможность узнать о перспективных проектах для регионов, получить новый опыт и знания от коллег из разных областей бизнеса. Мы рады получить столь престижную награду, которая, несомненно, станет еще одним стимулом для дальнейшего расширения географии присутствия гостиниц AZIMUT в регионах России», — поделился впечатлениями генеральный директор AZIMUT Hotels.

Директор регионального центра корпоративных решений Тольятти ПАО «Сбербанк» Светлана Холодова тоже дала положительный комментарий прошедшему Форуму:

«Уверена, что Форум был интересным и полезным для всех участников. Это отличная возможность получить новые навыки и бесценный опыт. Программа форума получилась очень насыщенной, и на обсуждения была вынесено много важных вопросов. Нам удалось рассказать о своих проектах, узнать, что интересного и нового реализуется в других сферах деятельности. Ближе познакомиться между собой, установить новые контакты и выстроить неформальные отношения», — рассказала она.

Вот уже на протяжении трех лет Программа и Форум поощряют развитие регионов, поиск существующих проблем и их решений, а также пути к созданию достойной жизни для населения России.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия