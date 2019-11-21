«Люба скоро будет как Брежнев», — на RТ высмеяли награды Соболь от западных кураторов

В последнее время юрист признанного иностранным агентом ФБК Любовь Соболь пользуется активной поддержкой Запада. За пару месяцев Соболь получила звание женщины года по версии ВВС, дала множество интервью западным изданиям и была отмечена премией имени Магнитского, врученной 15 ноября в Лондоне как «выдающемуся российскому оппозиционному активисту».

Многочисленные награды не изменили мнение россиян о Любови Соболь. В рунете иронично отмечают, что следующей наградой юриста ФБК будет «орден Иуды». О том, почему Соболь в России не пользуется любовью, обсудили на канале «RT на русском» экс-юрист ФБК Виталий Серуканов и сын журналиста Михаила Леонтьева, политический блогер Митя Леонтьев.

Ведущие передачи «Прекрасная Россия бу-бу-бу» иронично отнеслись к желанию западных кураторов пропиарить Соболь с помощью бесчисленных званий. По их оценке, награды юриста совершенно не соответствуют ее «заслугам». Соболь никогда не занималась ни общественными проектами, ни правозащитой. Она не просто не принесла россиянам пользу, у многих появился повод ненавидеть юриста ФБК.

«Я знаю много людей, которых она реально посадила этим летом, — отмечает Серуканов, имея в виду арестованных на митингах в поддержку Соболь как незарегистрированного кандидата в МГД. — Но я не знаю ни одного человека, которому бы она взяла и помогла как политик. Нет таких людей! Не существует!».

Иронично ведущие отнеслись и к деятельности Соболь в Мосгордуме, в которую юрист проникла благодаря выстроенным с помощью «Умного голосования» связям с коммунистами.

«Люба Соболь бочком-бочком туда юркнула, приходит на какие-то круглые столы. Она практически через день трется в Мосгордуме. Не затерялась мадам! Но посмотри, цирк же!» - обращается к соведущему экс-коллега Виталий Серуканов.

Деятельность Соболь в Мосгордуме - это просто смешно, подчеркивает экс-юрист ФБК. Похоже, дама занимается политикой лишь ради безумных наград и интервью иностранной прессе. А почему бы не заняться реальной работой, сделать что-то на благо своей страны?

Напомним, Любовь Соболь не раз удивила россиян неудачными вмешательствами в работу Мосгордумы. Много шуток в адрес Соболь прозвучало после ее выступления на обсуждении бюджета Москвы. Получив микрофон, Соболь заявила, что на социальные нужды с каждым годом выделяется меньше денег. Вопрос был простым, однако Соболь не уложилась в положенную минуту, и микрофон у нее забрали, что дало юристу повод для жалоб на «нежелание слышать правду». Как выяснилось, «неслышащей» оказалась сама Соболь, которая пропустила мимо ушей информацию о распределении бюджета. Повторное озвучивание цифр показало, что дотации на «социалку» не только не уменьшились, но и увеличились.

Казус случился и на заседании МГД 13 ноября, когда Соболь решила задать «компрометирующие вопросы» во время встречи депутата Кирилла Щитова с участниками «Школы молодого политика». Юрист затронула тему доходов Щитова, которым посвятил расследование ФБК. Это вызвало удивление депутата, ведь использованные фондом данные были в открытом доступе и никакого секрета не представляют.

Соболь не прошла в Мосгордуму, выбыв из предвыборной гонки на этапе регистрации кандидатов. Из-за большого числа фиктивных подписей юрист ФБК получила отказ. В ответ Соболь и другие кандидаты от Навального устроила ряд митингов в Москве, регулярных, но малочисленных и по большей части несанкционированных.